Die bewährte und erfolgreiche DAX-Strategie von Börsen-Urgestein Hans Jürgen Haack: https://bit.ly/3U4Xh9e Jetzt dabei sein mit dem HAACK Deutschland-Zertifikat. Am Dienstag ist der DAX auf ein neues Jahreshoch geklettert. Kann der Leitindex jetzt auch sein All Time High ins Visier nehmen - Börsen-Urgestein Hans-Jürgen Haack sieht dafür wenig Anzeichen. Der Blick in den Chart lasse vermuten, dass der Index jetzt erstmal eine Pause einlegt. Deutlich spannender sieht Haack die aktuelle Lage auf dem Bond-Markt. Bei den Euro-Bunds gibt es zwar noch kein Kaufsignal, aber eine Bodenbildung zeichne sich ab. Warum ihn vor allem die Stimmungsindikatoren zögern lassen, warum die Underperformance im MDAX ein schlechtes Zeichen für die Konjunktur sein könnte und bei welchem Edelmetall er gute Chancen für einen Short-Einstieg sieht: Jetzt einschalten und mehr erfahren!