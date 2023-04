EQS-News: AiCuris Anti-infective Cures AG / Schlagwort(e): Personalie

AiCuris AG ernennt Larry Edwards zum Chief Executive Officer und gibt die Gründung einer US-Tochtergesellschaft bekannt



Larry Edwards ist seit mehr als zwei Jahrzehnte in führenden Vertriebs- und Managementpositionen in Biotechnologie- und Pharmaunternehmen im Bereich der Anti-Infektiva tätig

AiCuris gründet eine Tochtergesellschaft in den USA zur Vorbereitung der Kommerzialisierung des Produkt Kandidaten Pritelivir

Dr. Holger Zimmermann wechselt vom CEO in die neu geschaffene Position des Chief Research and Development Officer, um die F&E-Aktivitäten von AiCuris voranzutreiben

Wuppertal, 4. April 2023 - Die AiCuris Anti-infective Cures AG, ein führendes pharmazeutisches Unternehmen in der Forschung und Entwicklung neuartiger, resistenzbrechender Antiinfektiva für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten, gab heute die Ernennung von Larry Edwards zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. April 2023 bekannt. Larry Edwards ist ein erfahrener Manager mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Finanzierung und dem Aufbau von Cashflow-positiven biopharmazeutischen Unternehmen sowie bei gelungenen Fusionen und Übernahmen. Mit seinen herausragenden Führungsqualitäten wird er für die Wachstumsstrategie von AiCuris und die Leitung des Gesamtbetriebs verantwortlich sein. Zudem wird Larry Edwards zum Präsidenten der neu gegründeten Tochtergesellschaft des Unternehmens, AiCuris U.S. Inc., mit Sitz in Massachusetts ernannt. In dieser Funktion wird er vor Ort den Aufbau der US-Präsenz und die Vorbereitung der Kommerzialisierung von AiCuris' proprietärem Produktkandidaten Pritelivir verantworten.

Larry Edwards tritt die Nachfolge von Dr. Holger Zimmermann an, der AiCuris seit 2015 erfolgreich als CEO geleitet hat und nun die neu geschaffene Position des Chief Research and Development Officer (CRDO) übernimmt. In dieser Funktion wird Dr. Zimmermann weiterhin für die künftige Ausrichtung der F&E-Aktivitäten des Unternehmens und die fortgeschrittene Antiinfektiva-Entwicklungspipeline von AiCuris verantwortlich sein. Darunter auch Pritelivir, ein Produktkandidat, der sich derzeit in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von Acyclovir-resistenten mukokutanen HSV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten befindet. Sollte die Phase-3-Studie erfolgreich verlaufen, wird Dr. Zimmermann auch die anschließende Einreichung des entsprechenden NDAs bei der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) leiten.

"Es ist mir eine Freude, Larry als unseren neuen CEO willkommen zu heißen. Mit seinem außerordentlichen Hintergrundwissen auf dem Gebiet der Antiinfektiva, seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung transformativer Veränderungen in Unternehmen und seiner Kommerzialisierungsexpertise ist er die perfekte Besetzung, um AiCuris auf dem geplanten Weg zu einem global agierenden, profitablen Pharmaunternehmen zu führen", sagte Dr. Stefan Oschmann, Aufsichtsratsvorsitzender von AiCuris. "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, Holger für seine hervorragende Arbeit als CEO zu danken. Während seiner Amtszeit hat sich das Unternehmen erfolgreich als "Powerhouse for Anti-Infectives" etabliert. Wir haben die Zulassung und Markteinführung von PREVYMIS® (Letermovir) miterlebt, einem bahnbrechenden Medikament zur Prävention von CMV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten, das von Holger miterfunden, bei AiCuris entwickelt und an MSD auslizenziert wurde. Unter Holgers Führung wurde der nächste vielversprechende Kandidat, Pritelivir, in die entscheidende Phase 3 der klinischen Entwicklung überführt. Ich spreche im Namen des gesamten Aufsichtsrats von AiCuris, wenn ich sage, dass wir sehr stolz darauf sind, mit einem so hochkarätigen Vorstand zusammenzuarbeiten und die Zukunft dieses spannenden Unternehmens mitzugestalten "

Larry Edwards verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in operativen und kommerziellen Führungspositionen im Bereich der Antiinfektiva sowohl bei Biotechnologie- als auch bei großen Pharmaunternehmen. Vor seinem Wechsel zu AiCuris war Larry Edwards Präsident und CEO des börsennotierten Unternehmens La Jolla Pharmaceuticals, das er erfolgreich verkaufte und in Innoviva, Inc. integrierte, nachdem er als CEO die Übernahme von Tetraphase Pharmaceuticals durch La Jolla im Jahr 2020 begleitet hatte. Zuvor war Larry Edwards über 16 Jahre bei Cubist Pharmaceuticals und Merck & Co. in verschiedenen globalen und US-amerikanischen Vertriebs- und Managementpositionen mit wachsenden Verantwortlichkeiten tätig. Herr Edwards hat einen MBA (Boston University) und einen Bachelor of Science in Kinesiologie und Gesundheitsverwaltung (Ohio University).

Larry Edwards, neu ernannter CEO von AiCuris, kommentierte: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem AiCuris-Team und darauf, das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft zu führen. Mit seiner fortgeschrittenen Entwicklungspipeline, darunter ein Kandidat in der klinischen Phase 3, und bereits einem lizenzierten Produkt auf dem Markt ist AiCuris hervorragend positioniert, um führend auf dem Gebiet der Antiinfektiva zu werden. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, Teil eines so dynamischen Unternehmens zu werden, das sich darauf konzentriert, die therapeutischen Ergebnisse für Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten zu verbessern, und für die Chance, Strategien für den Erfolg und das zukünftig starke Wachstum von AiCuris zu entwickeln und umzusetzen."



Über die AiCuris Anti-infective Cures AG

AiCuris ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung und konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Antiinfektiva für Patienten mit potenziell lebensbedrohlichen Infektionen. Das Unternehmen hat ein kommerzielles Medikament sowie eine breite Pipeline von antiviralen und antibakteriellen Produktkandidaten in der klinischen und präklinischen Phase entwickelt. Sein Hauptprodukt PREVYMIS® (Letermovir), ein erster nicht-nukleosidischer Cytomegalovirus (CMV)-Inhibitor, wurde an MSD auslizenziert und wird in der EU, den USA, Japan, China und anderen Teilen der Welt zur Vorbeugung humaner CMV-Infektionen bei immungeschwächten Patientennach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation vermarktet. Der eigene Produktkandidat Pritelivir, der auf resistente Herpes-Simplex-Virus (HSV)-Infektionen bei immungeschwächten Patienten abzielt, befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung. Therapeutische Kandidaten für die Behandlung anderer Viren wie das BK- und Adenovirus befinden sich in früheren Entwicklungsstadien, ebenso wie antibakterielle Produktkandidaten für antimikrobielle Resistenz (AMR), Sepsis sowie topische Anwendungen.

AiCuris wird von einer starken Gesellschafterbasis unterstützt, darunter der Hauptinvestor SANTO Holding.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aicuris.com .

Kontakte:

Unternehmen:

AiCuris Anti-infective Cures AG

Katja Woestenhemke

Telefon: +49 202 317 63 0

E-Mail: press@aicuris.com Medienarbeit

MC Services AG

Dr. Solveigh Mähler

Telefon: +49 211 529 252 19

E-Mail: aicuris@mc-services.eu

