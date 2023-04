EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge

Berlin, Deutschland und Indianapolis, Indiana, USA - 4. April 2023 - Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, TecDAX) und ein Tochterunternehmen von POINT Biopharma Global Inc. ("POINT", NASDAQ: PNT) haben einen Vertrag über die Lieferung von Actinium-225 (trägerfreies Ac-225) unterzeichnet. Eckert & Ziegler wird POINT vordefinierte Mengen von Ac-225 in GMP-Qualität für die Entwicklung von Radioliganden der nächsten Generation zur Verfügung stellen. Actinium-225 wird als Wirkstoff in der Krebsbehandlung eingesetzt. Das Radioisotop emittiert leistungsstarke, hochenergetische Alpha-Partikel mit kurzer Eindringtiefe, die eine präzise Behandlung von Tumorzellen, einschließlich schwer zu erfassender Mikrometastasen, mit minimalen Auswirkungen auf das umgebende gesunde Gewebe ermöglichen. Hierzu wird Actinium-225 mit einem geeigneten Träger (z.B. einem Antikörper oder Peptid) kombiniert, der spezifisch an Krebszellen bindet und diese damit selektiv bekämpft. Experten erwarten, dass der Bedarf an Actinium-225 in der nächsten Dekade exponentiell zunimmt. Eckert & Ziegler entwickelt derzeit ein Produktionsverfahren, mit dem es in der Lage sein wird, den Markt mit erheblichen Mengen des stark nachgefragten Radionuklids zu versorgen. "Dieser Vertrag unterstreicht einmal mehr unsere führende Position als weltweiter Lieferant von hochwertigen theranostischen Radionukliden. Wir freuen uns sehr, mit POINT Biopharma zusammenzuarbeiten, um deren radiopharmazeutische Innovation zu unterstützen", erklärte Dr. Harald Hasselmann, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Segment Medical bei Eckert & Ziegler. "Der Zugang zu Actinium-225 ist nach wie vor sehr eingeschränkt und wir werden diese Situation zukünftig wesentlich verbessern. Mit unserer eigenen Produktion werden wir einer der ersten kommerziellen Anbieter sein, der das Radioisotop weltweit verfügbar macht." "Seit unseren Anfängen hat POINT einen bedeutenden Schwerpunkt auf die Herstellung von Radioliganden und die Versorgung mit Isotopen gelegt, zwei Bereiche, die unserer Meinung nach von vielen in der Branche übersehen wurden", erläuterte Joe McCann, Ph.D., CEO von POINT Biopharma. "Diese Vereinbarung mit Eckert & Ziegler trägt dazu bei, unsere Forschung und Entwicklung mit Actinium-225, einem interessanten therapeutischen Isotop, fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, noch in diesem Jahr unsere erste Phase-1-Studie mit Ac-225 für die nächste Generation des gegen PSMA gerichteten PNT2001-Programms zu starten." Neben Actinium-225 beliefert Eckert & Ziegler internationale Pharmaunternehmen auch mit Lutetium-177, Gallium-68, Yttrium-90 und anderen Radioisotopen, die für den Einsatz in Diagnostik und Therapie unerlässlich sind. Darüber hinaus bietet das Unternehmen an drei Standorten in Europa, Nordamerika und Asien Dienstleistungen für die Auftragsentwicklung und Lohnherstellung von Radiopharmazeutika an, einschließlich der Produktion für klinische und kommerzielle Phasen. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit rund 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Über POINT Biopharma Global Inc.

POINT Biopharma Global Inc. ist ein global ausgerichtetes radiopharmazeutisches Unternehmen, das eine Plattform für die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung von Radioliganden zur Krebsbekämpfung aufbaut. POINT zielt darauf ab, die Präzisionsmedizin zu verändern, indem es ein Portfolio gezielter Radioliganden, ein erfahrenes Managementteam, eine branchenführende Pipeline, eigene Produktionskapazitäten und eine gesicherte Versorgung mit medizinischen Isotopen wie Actinium-225 und Lutetium-177 kombiniert. Zu den aktiven klinischen Studien von POINT gehören FRONTIER, die Phase-1-Studie für PNT2004, ein Pan-Krebs-Programm, das auf das Fibroblasten-Aktivierungsprotein-a (FAP-a) abzielt, und SPLASH, die Phase-3-Studie für PNT2002 für Patienten mit metastasierendem kastrationsresistenten Prostatakrebs (mCRPC) nach einer hormonellen Zweitlinienbehandlung. Erfahren Sie mehr über POINT Biopharma Global Inc. unter https://www.pointbiopharma.com/ . Kontakt

