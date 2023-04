Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf insgesamt über 40 Stunden live aus Augusta- Außerdem bietet Sky auch umfangreiche Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App: "Amen Corner" und "On the Range" (bereits vor Turnierstart) für alle Golffans kostenlos, "Featured Groups" für Sky Kunden- Florian Fritsch und Adrian Grosser kommentieren, Sky Reporter Florian Bauer berichtet von vor Ort- Die Golf-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) oder WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 4. April 2023 - Für Golffans ist es einer er absoluten Höhepunkte eines jeden Golfjahres. Das Masters in Augusta ist nicht nur eines der traditionsreichsten Turniere, sondern der wohl prestigeträchtigste Einzeltitel im Golfsport. Auch in diesem Jahr kommen in der beschaulichen Ortschaft im Bundesstaat Georgia die besten Golfer der Welt zusammen, um das "Green Jacket" zu jagen, darunter auch die zu LIV Golf gewechselten Profis. Mit dabei sind unter anderem der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Scottie Scheffler, Fünffachsieger Tiger Woods, Dreifachsieger Phil Mickelson, Rory McIlroy, Dustin Johnson und Bernhard Langer. Für den Deutschen, der zwei Mal in Augusta triumphieren konnte, ist es bereits die 41. Teilnahme.Sky berichtet so umfassend wie niemals zuvor von der 87. Auflage des ersten Majors des Jahres. Golffans dürfen sich auf von Donnerstag bis Sonntag auf über 40 Stunden Live-Übertragungen allein auf Sky Sport Golf freuen. Neben den klassischen TV-Übertragungen, die jeweils am Abend beginnen, zeigt Sky dort bereits ab dem Nachtmittag "Featured Groups", in denen einzelnen Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleitet werden. Schon bevor es richtig ernst wird überträgt Sky am Mittwochabend den traditionellen "Par 3 Contest" live.Darüber hinaus stimmt von Mittwoch bis Sonntag ein 15-minütiges Spezial immer abends auf Sky Sport News auf den anstehenden Masters-Tag ein. Sky Reporter Florian Bauer moderiert von vor Ort und wird die ganze Woche live aus Augusta berichten und auf Stimmenfang gehen.Florian Fritsch und Adrian Grosser kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.Noch mehr Masters live können Golffans in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App erleben. Die "Featured Groups" stehen Kunden hier in noch größerem Umfang als auf dem linearen Sender zur Verfügung. Außerdem stehen auch zwei kostenlose Livestreams zur Verfügung, auf den alle Golffans täglich live dabei sein können. "On the Range" zeigt die Stars bereits an den Tagen vor dem Turnier und an jedem Turniertag beim Warm-Up. In "Amen Corner" wird das Geschehen an den legendären Löchern 11, 12 und 13 live übertragen.Mehr Weltklasse-Golf als jemals zuvor 2023 live bei Sky2023 überträgt Sky Sport so viel Golf wie niemals zuvor live. Allein linear auf Sky Sport Golf zeigt Sky 2023 über 2000 Stunden live. Hinzu kommen die zusätzlichen Livestreaming-Angebote auf skysport.de und in der Sky Sport App.Bei den Turnieren der DP World Tour und der PGA Tour wird Sky den Umfang der Live-Übertragungen nahezu verdoppeln. Für ein reguläres Turnierwochenende (Donnerstag bis Sonntag) mit jeweils einem Turnier der DP World Tour und der PGA Tour bedeutet das künftig insgesamt über 40 Stunden Live-Strecke.Neben den stark ausgeweiteten Live-Übertragungszeiten von den beiden großen Profi-Touren der Männer beinhaltet das Angebot von Sky in diesem Jahr auch so viele unterschiedliche Golfrechte wie niemals zuvor: Neben der PGA Tour und der DP World Tour umfasst das Programm 2023 den Ryder Cup, alle vier Majors sowie gelegentliche Live-Übertragungen der PGA Tour Champions. Hinzu kommen mit dem Solheim Cup, den US Open und den AIG Women's Open sowie der live oder zeitversetzt ausgestrahlten Ladies European Tour auch umfangreiche Übertragungsrechte an Turnieren mit den besten Golferinnen der Welt. Den Großteil der Inhalte zeigt Sky in Deutschland exklusiv.Über das umfangreiche Programm auf Sky Sport Golf hinaus bietet Sky den Golffans auf skysport.de und in der Sky Sport App noch zahlreiche weitere exklusive Live-Inhalte wie unter anderem Livestreams mit "Featured Groups" und "Featured Holes" bei den vier Majors der Männer, donnerstags bis sonntags tägliche Livestreams der PGA Tour sowie die meisten Turniere der PGA Tour Champions.Mit Sky Q live dabei seinSky Sport Golf sowie sämtliche Live-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Darüber hinaus haben sie auch Zugriff auf die Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Weltklasse-Golf live erleben mit WOWMit WOW können Golffans die Übertragungen auf Sky Sport Golf ganz flexibel erleben (wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. So können sich Fans z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.The Masters live bei Sky:Dienstag:15.00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport AppMittwoch:15.00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App20.00 Uhr: "Spezial - Das Masters in Augusta" auf Sky Sport News21.00 Uhr: "Par 3 Contest" auf Sky Sport GolfDonnerstag:14.30 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App15.00 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App16.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App20.00 Uhr: "Spezial - 1. Tag in Augusta" auf Sky Sport News21.00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport GolfFreitag:14.30 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App15.00 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App16.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App20.00 Uhr: "Spezial - 2. Tag in Augusta" auf Sky Sport News21.00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport GolfSamstag:16.00 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App17.00 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App17.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App20.00 Uhr: "Spezial - 3. Tag in Augusta" auf Sky Sport News21.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport GolfSonntag:16.00 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App17.00 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App17.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App19.00 Uhr: "Spezial - 4. Tag in Augusta" auf Sky Sport News20.00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport Golf