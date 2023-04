Durch die Vereinbarung erweitern beide Unternehmen ihr globales Angebot und vergrößern das Team von Qualitest um 600 hochqualifizierte Ingenieure

Qualitest, der weltweit führende Spezialist auf dem Gebiet der digitalen Qualitätssicherung, gibt heute die Übernahme von Q Analysts, einem in den USA ansässigen Unternehmen im Bereich der Qualitätstechnik, bekannt. Durch die Übernahme von Q Analysts, der sechsten strategischen Akquisition in den letzten zwei Jahren, erweitert Qualitest sein Know-how im Bereich der Qualitätstechnik für Spitzentechnologien.

Qualitest erweitert mit dieser Akquisition seine geografische Präsenz in den USA mit neuen Testlabors in Kalifornien und im Bundesstaat Washington sowie seine Kapazitäten an anderen wichtigen US-Servicestandorten und baut seine Präsenz in Großbritannien, Madagaskar, der Schweiz und Indien aus. Ziel der Vereinbarung ist es, die Kapazitäten von Qualitest in den Bereichen Qualitätssicherung und Testdienstleistungen für Augmented Reality/Virtual Reality/Mixed Reality, Full Stack Quality Engineering für IoT/Smart Devices und Ground Truth Data Assurance Services für KI-Technologien mit Fokus auf Datenerfassung, Annotation und Tagging für Menschen, Umgebungen, Objekte, Szenarien und Sprachalgorithmen zu erweitern. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat Q Analysts mit den weltweit führenden Technologieunternehmen zusammengearbeitet, um deren spezifischen Anforderungen im Bereich Quality Engineering gerecht zu werden.

Mit dem Angebot von Q Analysts wird die bewährte Expertise von Qualitest in den Bereichen Technologie, Finanzdienstleister, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Medien, Spiele und Versorgungsbetriebe ergänzt. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ihre branchenspezifischen Kompetenzen optimal einsetzen, um ihren Kunden praktische, flexible und innovative Lösungen für ihre geschäftlichen Herausforderungen anbieten zu können.

Anbu Muppidathi, CEO von Qualitest, kommentierte die Expansion wie folgt:

"Mit den großartigen Talenten und Fähigkeiten, die wir bei Q Analysts gefunden haben, können wir uns keinen besseren Start ins neue Jahr vorstellen. Dank dieser Übernahme können wir sicherstellen, dass unsere kombinierten Lösungen weiterhin Mehrwert schaffen und messbare Ergebnisse für unsere bestehenden Kunden liefern. Darüber hinaus werden wir in der Lage sein, unsere Expertise in einer größeren Anzahl von Technologien und angrenzenden Branchen zu erweitern, so dass wir noch mehr Kunden auf der ganzen Welt das Beste im Bereich Quality Engineering bieten können."

Ross Fernandes, CEO von Q Analysts, sagte zu dieser Übernahme:

"Qualitest ist eine der renommiertesten Marken im Bereich der Qualitätstechnik und wir freuen uns sehr, nun Teil von Qualitest zu sein. Die Fusion mit Qualitest lag auf der Hand, da sowohl Qualitest als auch Q Analysts gemeinsame Werte und Ansätze teilen, um durch Innovation und Exzellenz eine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen. Wir sind schon ganz gespannt darauf, auf globaler Ebene schneller zu skalieren, und wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Qualitest in Zukunft noch bessere Ergebnisse erzielen werden."

Über Qualitest~

Das 1997 gegründete Unternehmen Qualitest bietet eine breite Palette von KI-gestützten Quality-Engineering-Lösungen an, um das mit der Einführung der Digitalisierung verbundene Geschäftsrisiko zu mindern. Qualitest erreicht dies durch den Einsatz von Engagement-Modellen, die genau auf die Qualitätsanforderungen von Technologieplattformen in den Branchen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Versicherungen, Technologie, Einzelhandel, Medien und Energieversorgung zugeschnitten sind. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Israel, Argentinien, Mexiko und Portugal und betreut weltweit über 400 namhafte Kunden. Qualitest befindet sich mehrheitlich im Besitz der internationalen Private-Equity-Gruppe Bridgepoint, die das Unternehmen im Oktober 2019 über ihren 5,7 Milliarden Euro schweren Fonds BE VI übernommen hat. Erfahren Sie mehr unter https://qualitestgroup.com/

Über Q Analysts

Seit 2003 arbeitet Q Analysts mit Fortune-500-Unternehmen zusammen und unterstützt sie bei der Markteinführung der besten technologischen Produkte. Q Analysts ist weltweit mit fast 600 Mitarbeitern vertreten, einschließlich der Q TestLab-Einrichtungen in Santa Clara, CA, Kirkland, WA, und Antananarivo, Madagaskar. Q Analysts wurde vom Silicon Valley Business Journal in die Liste der wachstumsstärksten Privatunternehmen, der 10 größten von Minderheiten geführten Unternehmen des Silicon Valley und der größten Privatunternehmen des Silicon Valley aufgenommen. Für seine Bemühungen um die Einstellung von Kriegsveteranen erhielt das Unternehmen vom US-Arbeitsministerium den Gold Medallion Award von HIREVets. Q Analysts ist nach ISO 27001 zertifiziert.

