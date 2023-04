Finanzierungsrunde unter der Führung der StepStone Group und der 1GT-Plattform von Morgan Stanley Investment Management zur Förderung von Innovationen in den Bereichen operatives Risiko und ESG-Performance

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Lieferketteneinblicke und Risikoanalyse, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Mio. USD bekannt, die von Morgan Stanley Investment Management im Rahmen seiner Private-Equity-Plattform 1GT und der StepStone Group geführt wird und an der sich auch der bestehende Investor Columbia Capital beteiligt.

Das gesammelte Kapital wird Everstreams bahnbrechende Erkenntnisse über Risiken und Leistungen in der Lieferkette fördern. Mit dem Schwerpunkt auf strategischen Entscheidungen in allen Bereichen der Lieferkette treibt die Technologie von Everstream die operative Exzellenz voran, bietet starke finanzielle Erträge und errichtet eine dauerhafte Nachhaltigkeit der Lieferkette für die fortschrittlichsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt.

Unübertroffene Transparenz und Risikoaufklärung in den Bereichen Planung, Beschaffung und Logistik

Von der Unterstützung beim Nachweis der Compliance mit Verordnungen zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette auf der ganzen Welt, wie z.B. dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), bis hin zur Förderung der Emissionsreduzierung durch intelligente Logistikempfehlungen, ist Everstream seinen Wettbewerbern immer wieder voraus und übertrifft sie an Innovation, während es seinen Kunden einen unübertroffenen Mehrwert bietet. Everstream verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands, der für die Abbildung einer Lieferkette auf der Ebene der n-Tiers erforderlich ist. Mit einer umfangreichen proprietären Datenbank und fortschrittlichen datenwissenschaftlichen und meteorologischen Fachkenntnissen stellt Everstream tiefere Vorhersagefähigkeiten in Bereichen wie dem Klima bereit, die andere Anbieter nicht leisten können. Das Unternehmen wurde zuletzt als eines der World's Most Innovative Companies für seine Anwendung von KI und prädiktiver Analytik zur Vorhersage und Minderung des gesamten Spektrums globaler Lieferkettenrisiken ausgezeichnet.

"Das Jahr 2023 ist für Everstream schon jetzt ein bedeutendes Jahr, und wir haben noch nicht einmal die erste Hälfte hinter uns. Diese Finanzierung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wir unsere Produktinnovation verdoppeln und zügig und entschlossen handeln, um die Nachhaltigkeit der Lieferkette voranzutreiben, welche heute mehr denn je kritisch ist", sagte Julie Gerdeman, CEO von Everstream. "Ich danke unseren Kunden, Investoren, Partnern und unserem Team für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit, während wir diese moderne Revolution der Lieferkette vorantreiben."

Messung und Verbesserung der ESG-Leistung für eine nachhaltige Zukunft

Die 1GT-Plattform von Morgan Stanley Investment Management treibt Investitionen in private Unternehmen voran, deren Aktivitäten darauf abzielen, bis 2050 gemeinsam eine Gigatonne Kohlendioxid-Äquivalent (CO2e) Emissionen aus der Erdatmosphäre zu verhindern oder zu entfernen.

"Everstream hilft Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, messbare, sinnvolle Fortschritte bei der Emissionsreduzierung zu machen", sagte Vikram Raju, Leiter des Bereichs Climate Investing und der 1GT-Plattform bei MSIM. "Unsere Plattform ist ausschließlich für Unternehmen gedacht, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zeitkritische Probleme ansprechen und gleichzeitig ihre treuhänderischen Verpflichtungen gegenüber ihren Investoren erfüllen. Everstream unterstützt dieses Ziel, indem es nachhaltigen Lieferketten hilft, profitabel zu bleiben und gleichzeitig Emissionen zu reduzieren. Wir sind gespannt, wie das Unternehmen wächst, um diese Mission weiter zu erfüllen."

Die Daten von Everstream fließen in das World Economic Forum's Value Chain Barometer ein, um Unternehmen der Fertigung und der Lieferkette sowie Regierungen dabei zu helfen, Risiken und Störungen in der Lieferkette zu prognostizieren und zu steuern.

Explosives Wachstum und Marktführerschaft mit nachgewiesenen Ergebnissen

Everstream hat seine Buchungen im Vergleich zum Vorjahr zwei Jahre in Folge verdoppelt, feierte 2022 ein Rekord-Quartal und hat 2023 den stärksten Start in der Unternehmensgeschichte hingelegt. Mit Everstream konnten globale Marken wie AB InBev, Whirlpool, Danone, Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation (BSCI) und mehr ihre durch Störungen verursachten Umsatzverluste um bis zu 30 reduzieren und 70 weniger Zeit für das Managen von Risiken aufwenden.

Zusätzlich zu seiner zügig wachsenden weltweiten Gemeinschaft von Kunden baut Everstream auch sein robustes Partner-Ökosystem weiter aus. Durch die Zusammenarbeit mit marktführenden Unternehmen wie SAP, Accenture, tive, Oracle, project44, Deloitte, FourKites, infor, BlueYonder, Kinaxis, Bain Company, Camelot und anderen erreichen die branchenverändernden Erkenntnisse und Empfehlungen von Everstream die richtigen Menschen, wenn und wo strategische Entscheidungen in der Lieferkette getroffen werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.everstream.ai.

Über Everstream

Everstream Analytics setzt den weltweiten Standard in der Lieferkette. Durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen umfangreichen proprietären Datensatz bietet Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und liefert die vollständigen Informationen, schärfere Analysen und präzisere Vorhersagen, die erforderlich sind, um die Lieferkette zu einem Asset für Unternehmen zu machen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.everstream.ai/.

Über Morgan Stanley Investment Management

Morgan Stanley Investment Management verfügt zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen im Bereich der Anlageberatung über mehr als 1.300 Anlagespezialisten auf der ganzen Welt und ein verwaltetes oder betreutes Vermögen von 1,3 Billionen Dollar (Stand: 31. Dezember 2022). Morgan Stanley Investment Management ist bestrebt, einem vielfältigen Kundenstamm, welcher Regierungen, Einrichtungen, Unternehmen und Privatpersonen weltweit umfasst, eine herausragende langfristige Anlageleistung, einen hervorragenden Service und eine umfassende Palette von Anlageverwaltungslösungen anzubieten. Weitere Informationen über Morgan Stanley Investment Management finden Sie unter www.morganstanley.com/im.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005187/de/

Contacts:

Allison Stokes

fama PR

everstream@famapr.com