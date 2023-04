Aktionäre von Plug Power benötigen derzeit starke Nerven, denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten ganze 57% an Wert verloren und notiert derzeit auf dem tiefsten Stand seit 12 Monaten. Auf Jahressicht hat die Plug Power-Aktie rund 65% verloren. Doch lohnt sich der Einstieg jetzt vielleicht sogar? Plug Power-Aktie: Das langfristige Bild In der Zehn-Jahres-Betrachtung...

