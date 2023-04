DJ ABB investiert 170 Millionen US-Dollar in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Industriekonzern ABB investiert in seinen größten Markt. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, steckt er insgesamt 170 Millionen US-Dollar in sein Elektrifizierungs- und Automatisierungsgeschäft in den USA. Der Konzern beschleunige damit seine Wachstumsstrategie in dem Land.

"Die USA sind für den Erfolg von ABB von zentraler Bedeutung", sagte ABB-Chef Björn Rosengren. "Dieser Markt wird weiter wachsen und von unserem Produktportfolio profitieren, das den Übergang in eine energieeffizientere Zukunft ermöglicht."

