Bessenbach (Deutschland), 04. April 2023. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute bekanntgegeben, dass Jurate Keblyte vom Amtsgericht Aschaffenburg mit Wirkung zum 03. April 2023 als neues Aufsichtsratsmitglied gerichtlich bestellt wurde. Die gerichtliche Bestellung war erforderlich, nachdem Martina Merz mit Wirkung zum 12. Dezember 2022 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden und der Aufsichtsrat länger als drei Monate nicht vollständig besetzt war. Der Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE beabsichtigt der für den 23. Mai 2023 geplanten Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, Jurate Keblyte für die verbleibende Wahlperiode der Aufsichtsratsmitglieder für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu wählen. Jurate Keblyte ist Mitglied des Vorstands und CFO der börsennotierten GRAMMER AG, Ursensollen. Sie zeichnet dort für die Bereiche Accounting & Controlling, Finance & Treasury, Investor Relations, Human Resources, Legal & Compliance sowie IT und Risk Management verantwortlich. Dr. Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAF-HOLLAND SE, erklärt dazu: "Wir schätzen uns glücklich, Jurate Keblyte für unser Gremium gewonnen zu haben. Sie vereint langjährige Finanzexpertise mit weitreichendem Know-how aus der Fahrzeugzulieferindustrie und weiteren produzierenden Industrie-zweigen. Gestützt auf ihren internationalen Hintergrund und ihre Erfahrung in der Governance bei börsennotierten Gesellschaften ist sie eine ideale Neubesetzung für den Aufsichtsrat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und schlagen der Hauptversammlung vor, sie über den Zeitraum der gerichtlichen Bestellung hinaus zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen." Jurate Keblyte, die über einen Master of Science in Management und Economics verfügt, startete ihre berufliche Karriere 2001 bei der Giesecke & Devrient GmbH und bekleidete innerhalb des Unternehmens verschiedene Positionen im Controlling. 2010 wechselte sie in den Finanzbereich der KUKA AG, wo sie zuletzt von 2013 bis 2017 als Mitglied der Geschäftsleitung und CFO der KUKA Robotics Division tätig war. Von 2018 bis 2019 war sie Chief Financial and Operating Officer bei Baltics Yachts OY Ab Ltd. in Jakobstad (Finnland). Im August 2019 wurde Jurate Keblyte als CFO in den Vorstand der GRAMMER AG berufen. Kontakt: Stephan Haas Head of Investor Relations, Corporate und ESG Communications Tel: +49 6095 301 803 ir@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund 5.900 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .







