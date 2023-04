Der jährlich stattfindende Data Integrity Summit ist das große Forum für Führungskräfte, die vertrauenswürdige Daten für eine sichere Entscheidungsfindung, maximale Agilität und ein unschlagbares Kundenerlebnis nutzen möchten

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Produkten im Bereich Datenintegrität, hat die Details für die Veranstaltung Trust '23 bekannt gegeben, die am 16. und 17. Mai in den USA und der EMEA-Region sowie am 17. und 18. Mai in der APAC-Region stattfindet. Erwartungsgemäß bringt die virtuelle Veranstaltung Tausende von Datenexperten weltweit zusammen für einen Austausch zum Thema Datenintegrität und zu Strategien, die Unternehmen dabei helfen, bessere Geschäftsergebnisse mit vertrauenswürdigen Daten zu erzielen.

"Precisely ist nach wie vor ein Vorreiter im Bereich Datenintegrität und ich schätze das Wissen und die Einblicke, die sie Geschäftsführenden auf der ganzen Welt bieten, sehr. Wir freuen uns darauf, Teil des starken Programms der Trust '23 zu sein", so Todd Henley, Chief Data Governance and Privacy Officer bei der Northwest Bank.

Die Veranstaltung wird mit einer Keynote von Josh Rogers, CEO von Precisely, eröffnet, der die Rolle von Daten bei der Lösung der schwierigsten Geschäftsprobleme heutzutage untersucht. Der Programmpunkt wird die großen Trends der Branche untersuchen, die die Nachfrage nach genauen, konsistenten und kontextbezogenen Daten im Jahr 2023 und darüber hinaus vorantreiben. Im Anschluss daran findet eine lebhafte Diskussion mit dem LeBow College of Business der Drexel University statt, die von Kevin Ruane, CMO von Precisely, moderiert wird. Gemeinsam werden sie einen exklusiven ersten Blick auf die neuesten Forschungsergebnisse zu Datenintegritätstrends und -treibern gewähren basierend auf den Erkenntnissen von über 400 Datenverantwortlichen weltweit.

Zu den weiteren Highlights des Trust '23-Programms gehören:

Branchenperspektiven von IDC Research Dan Vesset, Group Vice President of Analytics Information Management, wird die Rolle der Datenintegrität bei der Schnelligkeit von Geschäftsentscheidungen als Wettbewerbsvorteil untersuchen.

Dan Vesset, Group Vice President of Analytics Information Management, wird die Rolle der Datenintegrität bei der Schnelligkeit von Geschäftsentscheidungen als Wettbewerbsvorteil untersuchen. Expertenwissen rund um Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) Special Guests von Verisk Maplecroft und der Global Reporting Initiative (GRI) werden an einer Podiumsdiskussion über die Bedeutung vertrauenswürdiger Daten zur Erschließung eines echten Mehrwerts aus der ESG-Berichterstattung teilnehmen und Ratschläge zur Orientierung durch sich fortlaufend ändernde Vorschriften geben.

Special Guests von Verisk Maplecroft und der Global Reporting Initiative (GRI) werden an einer Podiumsdiskussion über die Bedeutung vertrauenswürdiger Daten zur Erschließung eines echten Mehrwerts aus der ESG-Berichterstattung teilnehmen und Ratschläge zur Orientierung durch sich fortlaufend ändernde Vorschriften geben. Die neuesten Trends in modernen Datenarchitekturen Atif Salam, CxO Advisor und Enterprise Technologist bei Amazon Web Services (AWS), der Branchenanalyst Sanjeev Mohan, und von Tendü Yogurtçu, PhD, CTO von Precisely werden die Bedeutung von Datenqualität, Beobachtbarkeit und Governance-Strategien für das heutige Datenmanagement erläutern.

Atif Salam, CxO Advisor und Enterprise Technologist bei Amazon Web Services (AWS), der Branchenanalyst Sanjeev Mohan, und von Tendü Yogurtçu, PhD, CTO von Precisely werden die Bedeutung von Datenqualität, Beobachtbarkeit und Governance-Strategien für das heutige Datenmanagement erläutern. Ein exklusiver Blick auf neue Marktinnovationen Bei einer Deep-Dive-Session werden die neuesten Lösungen für die Datenintegrität vorgestellt und es wird erläutert, wie Unternehmen genaue, konsistente und kontextbezogene Daten für wichtige Entscheidungen nutzen können. Die Teilnehmer werden zudem erfahren, wie vertrauenswürdige Daten weiter genutzt werden können, um durch hochgradig personalisierte Kundenkommunikation ein unschlagbares Kundenerlebnis zu bieten.

Bei einer Deep-Dive-Session werden die neuesten Lösungen für die Datenintegrität vorgestellt und es wird erläutert, wie Unternehmen genaue, konsistente und kontextbezogene Daten für wichtige Entscheidungen nutzen können. Die Teilnehmer werden zudem erfahren, wie vertrauenswürdige Daten weiter genutzt werden können, um durch hochgradig personalisierte Kundenkommunikation ein unschlagbares Kundenerlebnis zu bieten. Kunden-Spotlights Degroof Petercam, Northwest Bank und weitere Kunden zeigen die Rolle der Datenintegrität bei der Beschleunigung sicherer Entscheidungen, die Unternehmen benötigen, um schnell zu handeln, Kosten zu reduzieren, Risiken zu managen und das Wachstum voranzutreiben.

Die Trust '23 wird zudem eine Reihe von Breakout-Sessions beinhalten, die sich mit einigen der größten Herausforderungen befassen, mit denen Datenexperten heute konfrontiert sind, von der Verhinderung von Datenausfällen über Anleitungen für die strategische Herangehensweise an digitale Transformationsprojekte bis hin zu Best Practices für die Erschließung verborgener Zusammenhänge in Daten einschließlich der Frage, wie die jüngste Übernahme von Transerve den Nutzern einen einfachen Zugang zu räumlichen Analysen ermöglicht. Die Teilnehmenden werden die Möglichkeit haben, individuelle Demositzungen oder eine persönliche Beratung mit dem Precisely-Team von Datenintegritätsexperten anzufordern.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass unser jährlicher Datenintegritäts-Summit weiterhin bei Geschäftsführenden und Datenexperten weltweit Anklang findet", sagt Kevin Ruane, CMO bei Precisely. "Die Trust '23 verspricht, unsere bisher größte und beste Veranstaltung zu werden, mit mehr Branchenexperten und Kundenreferenten als je zuvor. In den heutigen unvorhersehbaren Märkten ist die Nutzung der Kraft durch vertrauenswürdige Daten entscheidend, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die Trust '23 wird Unternehmen das Wissen vermitteln, das sie benötigen, um Daten bestmöglich zu nutzen und dementsprechend bessere Ergebnisse zu erzielen."

Melden Sie sich hier für die Trust '23 an, um gemeinsam mit Branchenkollegen mehr über die neuesten Trends, Forschungen und Innovationen im Bereich Datenintegrität zu erfahren.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com.

