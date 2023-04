© Foto: BONNIE CASH - picture alliance / newscom



Die Krise, die durch die jüngsten Zusammenbrüche zweier US-Regionalbanken ausgelöst wurde, sei noch nicht vorbei und werde sich noch jahrelang auf die Wirtschaft auswirken, schreibt JPMorgan-CEO Jamie Dimon.

Die Bankenkrise und der damit verbundene Druck auf den Finanzsektor sei immer noch eine Bedrohung und sollte durch eine Neugestaltung des Regulierungsprozesses angegangen werden, so Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre.

"Während ich diesen Brief schreibe, ist die aktuelle Krise noch nicht vorbei, und selbst wenn sie hinter uns liegt, wird sie noch jahrelang nachwirken. Wichtig ist jedoch, dass die jüngsten Ereignisse nicht mit denen der globalen Finanzkrise von 2008 vergleichbar sind", so Dimon weiter.

Was war passiert? Alles begann am 10. März mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB), nachdem Einleger mehrere Milliarden US-Dollar aus der Bank abgezogen hatten. Die kleinere Signature Bank wurde zwei Tage später geschlossen. In Europa vermittelten die Schweizer Aufsichtsbehörden den Kauf der Credit Suisse durch die UBS.

JPMorgan und andere Großbanken sprangen ein, um Einlagen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar bei First Republic zu übernehmen, einer weiteren Regionalbank, von der die Anleger befürchteten, dass sie die nächste SVB werden könnte.

Die Fehler der Silicon Valley Bank seien durch die US-Regulierung begünstigt worden, wurden von der Federal Reserve nicht geprüft und waren "im Verborgenen", bis die Wall Street und die Einleger alarmiert wurden, so Dimon.

Der JPMorgan-CEO kritisiert vor allem die Kapitalvorschriften, die die Banken dazu brachten, sich mit niedrig verzinsten Vermögenswerten einzudecken. Diese verloren allerdings an Wert, als die Zinssätze in die Höhe schossen.

"Ironischerweise wurden die Banken dazu angehalten, sehr sichere Staatsanleihen zu besitzen, weil diese von den Aufsichtsbehörden als hoch liquide angesehen wurden und sehr niedrige Kapitalanforderungen stellten", so Dimon. "Noch schlimmer", fügte er hinzu, sei, dass die Federal Reserve die Banken nicht daraufhin getestet habe, was passieren würde, wenn die Zinsen sprunghaft anstiegen.

Als die nicht versicherten Einleger der Silicon Valley Bank feststellten, dass die Bank durch den Verkauf von Wertpapieren Geld verlor, zogen sie eilig ihr Geld ab. Die Aufsichtsbehörden griffen daraufhin ein und beschlagnahmten es. "All diese kollidierenden Faktoren wurden kritisch wichtig, als der Markt, die Rating-Agenturen und die Einleger sich auf sie konzentrierten."

Der 67-jährige Dimon leitet JPMorgan seit 2005 und ist heute der einzige CEO einer Großbank, der noch aus der Finanzkrise von 2008 stammt.

Sie wollen erfolgreich durch die Rezession kommen? FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick in sechs charttechnisch aussichtsreiche Werte, die kurz vor dem Ausbruch stehen. Sichern Sie sich hier den kostenlosen Report!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion