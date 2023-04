Das Währungspaar EUR/USD konnte am heutigen Dienstag weiter zulegen und bei 1,093 USD ein neues Verlaufshoch markieren. In der Folge rutschte EUR/USD wieder nach unten ab und zeigt sich aktuell mit einer bärischen Tageskerze bei 1,088 USD tiefer. Es könnte eine kurze Korrektur, mit in der Folge wieder steigenden Kursen bevorstehen. Sollte die bisher bärische Tageskerze bestätigt werden, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 10er-EMA im Tageschart ...

