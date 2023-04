Leipzig (ots) -Das Amtsgericht Leipzig hat am 1. April das gerichtliche Sanierungsverfahren der BfS Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH eröffnet. Damit können die nächsten Schritte hin zur Neuaufstellung der Sachsen-Klinik Naunhof und des Altenpflegeheims Muldentalstift gegangen werden. "Wir starten mit sehr guten Voraussetzungen in das eröffnete Verfahren. Es ist nicht nur gelungen, den Geschäftsbetrieb der Einrichtungen ohne Unterbrechung am Laufen zu halten - in den letzten Wochen ist uns eine regelrechte Welle der Unterstützung zuteilgeworden. Damit hatte tatsächlich niemand gerechnet - und das gibt uns genau den Drive, den wir für das jetzt eröffnete Verfahren benötigen", erklärt Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der Kanzlei VOIGT SALUS.Gute Auslastung stärkt SanierungInfolge der großen Unterstützung durch Mitarbeiter, Patienten und Partner herrscht eine gute Auslastung der Einrichtungen und das operative Geschäft läuft stabil. Es werden sogar neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, um den Betrieb weiter zu stärken und die Sanierung voranzubringen. Gerade im Bereich Altenpflege kann so die Auslastung noch weiter erhöht werden. Außerdem können durch die Eröffnung des Verfahrens nun auch die Verhandlungen mit den Kostenträgern der beiden Einrichtungen aufgenommen werden. In den letzten Wochen ist dieser Schritt bereits intensiv vorbereitet worden."Neben der finanzwirtschaftlichen Neuaufstellung der Sachsen-Klinik Naunhof und des Muldentalstifts haben wir auch einen strukturierten Investorenprozess eingeleitet. Das hilft uns, alle Möglichkeiten für den Erhalt und die Neuaufstellung der Einrichtungen auszuloten und bewerten zu können", sagt Rechtsanwalt Christian Krönert von der Kanzlei VOIGT SALUS. Er bildet gemeinsam mit Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus das Sanierungsteam.Abwerbeversuche - Team beweist LoyalitätDie beiden Einrichtungen hatten in den letzten Wochen nicht nur mit den Herausforderungen der Insolvenz zu ringen. Es gab zudem aggressive Abwerbeversuche durch Wettbewerber direkt auf dem Gelände. "Ein Konkurrent dachte, er könne unsere Lage ausnutzen. Er war mit einem Rekrutierungswagen direkt vor unsere Tür gekommen und hatte versucht, unsere Kolleginnen und Kollegen von der Straße weg abzuwerben. Doch unser Team hat hier große Loyalität bewiesen, Flugblätter ausgedruckt und sie an dem Wagen befestigt. Die Botschaft darauf war unmissverständlich: 'Wir bleiben hier!'. Dieser Vertrauensbeweis hat mich sehr bewegt. Ein großes Danke dafür noch einmal an alle Kolleginnen und Kollegen. Mit diesem Zusammenhalt meistern wir auch das Verfahren", so Jan Heuser, Geschäftsführer der BfS Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH.Insolvent durch wirtschaftlich-politische RahmenbedingungenDie Fachklinik für orthopädische Rehabilitation sowie das Altenpflegeheim waren durch die gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der letzten Zeit immer mehr in finanzielle Bedrängnis geraten: Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen sowie die Unterbelegung der Betten aufgrund von Personalmangel trugen zur aktuellen Situation bei. Die festen Preisstrukturen der Kostenträger machten zuletzt die Aussichten auf eine positive Ertragslage für die familiengeführte Betreibergesellschaft zunichte. Da die außergerichtlichen Sanierungsmöglichkeiten ausgeschöpft waren, hatte Geschäftsführer Jan Heuser am 30. Januar 2023 beim Amtsgericht Leipzig einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Das Gericht gab diesem statt und bestellte am Folgetag Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus zunächst zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Seither arbeiten alle Beteiligten daran, schnellstmöglich eine Sanierungslösung für den langfristigen Erhalt der beiden Einrichtungen und ihrer 178 Arbeitsplätze zu finden.Weitere Informationen:https://www.sachsen-klinik.de/https://www.muldentalstift.de/Über die BfS Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbHDie BfS Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH verantwortet den Geschäftsbetrieb der Sachsen-Klinik Naunhof und des Muldentalstifts in Naunhof. Die Klinik hat sich auf den Bereich der orthopädischen Rehabilitation spezialisiert. Das betrifft das gesamte Leistungsspektrum der konservativen Orthopädie, medizinische Rehabilitationsverfahren sowie Anschlussheilbehandlungen nach orthopädischen Operationen und Unfallverletzungen. Der Muldentalstift kümmert sich als Altenpflegeheim um verschiedene Pflegeleistungen sowie die geistige und seelische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.Über die Kanzlei VOIGT SALUS.Die in Berlin beheimatete und an mehreren Standorten in Deutschland ansässige Sozietät VOIGT SALUS. ist bereits in mehr als 2.500 Restrukturierungs- und Sanierungsverfahren als Berater, Eigenverwalter, Sachwalter und Insolvenzverwalter tätig gewesen. 