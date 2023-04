Bau von Quantencomputern für Rechenzentren und nationale Laboratorien in der Region

Ziel ist die Beschleunigung von Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungsaktivitäten auf dem Gebiet der Quantentechnologien

Erstes Büro außerhalb Europas; weitere Büros befinden sich in Espoo, München, Madrid und Paris.

IQM Quantum Computers (IQM), der führende europäische Hersteller von Quantencomputern, meldete heute die Ausweitung seiner globalen Aktivitäten auf den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und eröffnete ein Büro in Singapur, das erste in dieser Region und außerhalb Europas. Damit will das Unternehmen die Entwicklung der Quantentechnologie vorantreiben.

Aufgrund seiner strategischen Kombination von Talenten, weltweit erstklassiger Forschung und lebhaftem Technologietransfer ist Singapur bestens für die Einführung der Quantentechnologie gerüstet. IQM zielt darauf ab, öffentlich-private Kooperationen mit dem Quanten-Ökosystem aufzubauen, um Anwendungsmöglichkeiten zu sondieren und die Forschung, Entwicklung und Ausbildung im Bereich der Quantenhardware zu beschleunigen.

Dr. Jan Goetz, CEO und Mitgründer von IQM Quantum Computers, sagte: "Unsere Präsenz in Asien ist Teil unseres Engagements, weltweit führende Quantencomputer zum Wohle der Menschheit zu bauen, jetzt und in Zukunft, und wir sind zuversichtlich, dass dieses neue Büro die Entwicklung der Quanten-Community in Singapur und der Region vorantreiben wird."

"Außerdem werden wir auf die unglaublichen Talente vor Ort zurückgreifen, und wir freuen uns auch darauf, unsere technische Erfolgsbilanz und unser Weltklasse-Know-how in die Region zu bringen. Unser regionales Team wird bei der Ausweitung unserer globalen Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren in der Wertschöpfungskette, wenn wir die Grenzen für das Ökosystem weiter verschieben", fügte Goetz hinzu.

Singapur ist nach dem Hauptsitz in Espoo (Finnland) und Niederlassungen in München, Madrid und Paris das fünfte Büro von IQM. Die Eröffnung des Büros macht den Weg frei für die Einstellung neuer Mitarbeiter in den kommenden Monaten.

Neue Berufungen:

Im Zuge der Expansion wurde Raghunath Koduvayur, zuvor Head of Marketing and Communications, zum Leiter des Asien-Pazifik-Geschäfts berufen, während Sylwia Barthel de Weydenthal zur neuen Head of Marketing and Communications für IQM bestellt wurde.

"Unsere Markenpräsenz ist enorm vorangeschritten, und Koduvayur hat bei der Leitung dieser globalen Initiativen eine wichtige Rolle gespielt. Ich freue mich, dass er weiterhin zum Management-Team gehören und unsere APAC-Aktivitäten leiten wird, indem er seine Expertise in den Bereichen Vertrieb und Mitarbeiterführung in die Region einbringt. Ebenso konnten wir mit Barthel de Weydenthal eine Führungskraft gewinnen, die über umfassende Erfahrungen in leitenden Funktionen bei Unternehmen wie Coca-Cola, Heineken, Danone und zuletzt Meta verfügt. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns diese Erfahrungen helfen werden, unsere Ziele zu erreichen und weiterhin eine Spitzenposition in der Branche einzunehmen", sagte Goetz.

"Die Eröffnung unseres Büros in Singapur unterstreicht unser Engagement in der Region APAC und ist Ausdruck für unser Bestreben zum Aufbau eines globalen Unternehmens. Bei unserem weiteren Wachstum freue ich mich darauf, unsere umfassende Marktexpertise dafür zu nutzen, unser Geschäft voranzutreiben und die gegenseitigen Beziehungen zu allen unseren Interessengruppen zu fördern", sagte Koduvayur heute in einer Rede vor Regierungsvertretern, Wissenschaftlern und Lösungsanbietern, die sich auf dem APAC Summit Quantum.Tech in Singapur dafür einsetzen, den Quantenvorteil zu nutzen.

Koduvayur erklärte, dass IQM bereit sei, eine wichtige Rolle zu übernehmen, und dass weitere Anstrengungen im Rahmen des Quantum Engineering Programme (QEP) erforderlich seien, damit Singapur die Chancen nutzen könne, die sich durch die konsequenten Investitionen des Landes in die Forschung auf dem Gebiet der Quantentechnologien über zwei Jahrzehnte hinweg und die Gründung von drei nationalen Quanten-Initiativen (dem National Quantum Computing Hub, der National Quantum Fabless Foundry und des National Quantum-Safe Network) ergeben.

IQM wurde 2018 gegründet, betreibt die einzige private Quantenfabrikationsanlage in Europa und hat das größte Team von Quantenexperten in Europa zusammengeführt.

Über IQM Quantum Computers

IQM ist europaweit führend im Bau von Quantencomputern. IQM stellt Supercomputing-Zentren und Forschungslabors vor Ort Quantencomputer zur Verfügung und erlaubt vollen Zugang auf die Hardware. Industriekunden verschafft IQM durch einen einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz einen Quantenvorteil. Zu den kommerziellen Quantencomputern von IQM gehören der erste kommerzielle 54-Qubit-Quantencomputer in Finnland, der in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Technischen Forschungszentrum Finnland (VTT) entwickelt wurde, sowie der HPC-Quantenbeschleuniger in Deutschland des von IQM geleiteten Konsortiums Q-Exa. IQM-Prozessoren werden auch im ersten Quantenbeschleuniger in Spanien zum Einsatz kommen. IQM beschäftigt mehr als 230 Mitarbeiter und unterhält Büros in Paris, Madrid, München, Singapur und Espoo.

