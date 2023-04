Das Unternehmen kooperiert mit ThetaRay, um seine Kontrollmaßnahmen gegen Geldwäsche mit einem robusten MachineLearning-System zukunftssicher zu gestalten

Finance Incorporated Limited, ein Gateway-Anbieter von E-Geld-Dienstleistungen, meldete heute, dass er sich für die KI-basierte Transaktionsüberwachungstechnologie von ThetaRay entschieden hat, um seine Kontrollmechanismen gegen Geldwäsche weiter zu stärken und seine Geschäftstätigkeit mit wachsendem Transaktionsdatenvolumen auszubauen.

Durch den Vertrag mit ThetaRay über die Implementierung der SaaS-basierten KI-Lösung SONAR wird Finance Incorporated Limited in der Lage sein, verschiedene Datensätze für die risikobasierte Transaktionsüberwachung zu integrieren und die Präzision der Maßnahmen gegen Geldwäsche erheblich zu verbessern. Die innovative Machine-Learning-Engine von ThetaRay reduziert zudem die Anzahl der Fehlalarme um bis zu 99 Prozent und steigert gleichzeitig die Fähigkeit, neuartige Typologien sofort automatisch zu erkennen.

Die Kooperation ist der Einstieg von ThetaRay in den maltesischen Fintech-Markt.

Finance Incorporated ist ein auf Malta ansässiges E-Geld-Institut, das unter den Marken iPaymix, Paymix Pro und Paymix VIA Konto-, Zahlungs- und Kartendienstleistungen für Unternehmen, Privatkunden und Finanzinstitute anbietet.

"Unser Geschäft basiert auf Vertrauen. Wir erwidern das Vertrauen unserer Kunden, indem wir die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Bei der Suche nach der idealen Plattform für die Transaktionsüberwachung ging es uns in erster Linie darum, unsere Geschäftstätigkeit auf bestmögliche Weise zu unterstützen", so Noel Bartolo, Chief Compliance Officer von Finance Incorporated Limited.

"Die Kooperation mit ThetaRay unterstreicht das Bestreben von Finance Incorporated Limited, in allen Geschäftsbereichen immer einen Schritt voraus zu sein. Mit der KI-basierten Transaktionsüberwachungstechnologie stellen wir sicher, dass das System für Kontrollmaßnahmen gegen Geldwäsche, das bei Finance Incorporated Limited zum Einsatz kommt, robust, zukunftssicher und skalierbar ist."

Dank seiner leistungsstarken Machine-Learning-Engine lernt das System ThetaRay SONAR aus den riesigen Mengen an Transaktionsdaten, die Finance Incorporated Limited täglich verarbeitet. Dies verleiht dem System die inhärente Fähigkeit, sich anzupassen und mit dem Unternehmen zu wachsen.

"Die innovativen Finanzdienstleistungen von Finance Incorporated Limited verändern den globalen Markt", so Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Das neue digitale Zeitalter erfordert KI-basierte Werkzeuge einer neuen Generation, um das enorme Volumen globaler Finanztransaktionen bewältigen zu können. Die Vektoren der Finanzkriminalität können sich innerhalb von Sekunden ändern. Die innovative KI von ThetaRay nutzt erweiterte, unüberwachte KI-Funktionen und ist damit das einzige System, das bekannte wie auch unbekannte kriminelle Aktivitäten identifizieren kann. Damit können Finanzinstitute und Banken das Vertrauen in ihre Transaktionen stärken und ihre Erträge steigern."

Laut Bartolo hat das KI-System von ThetaRay bereits aus einer überwältigenden Menge an Daten aus der Vergangenheit über mehrere Datenpunkte hinweg gelernt und dabei sowohl normale Verhaltensmuster als auch Beispiele für nicht konforme Aktivitäten erkannt. Das herkömmliche regelbasierte System ist per definitionem bereits dann veraltet, wenn es implementiert wird. Die neue KI-gestützte Plattform optimiert ihre Entscheidungsfindung hingegen mit dem Wachstum der Geschäftstätigkeit und gewährleistet so kontinuierlich seine Relevanz.

Über Finance Incorporated Limited

Finance Incorporated Limited ist ein E-Geld-Institut mit Sitz auf Malta. Es bietet unter den Marken iPaymix, Paymix Pro und Paymix VIA Konten-, Zahlungs- und Kartendienstleistungen für Unternehmen, Privatkunden und Finanzinstitute an. Das Unternehmen ist von der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde lizenziert und wird von ihr kontrolliert.

Das Unternehmen ist außerdem Teilnehmer am Zahlungsverkehrsnetz SEPA, Mitglied der European Payment Institutions Federation, der NACHA Payments Innovation Alliance und der Sustainable Markets Initiative (SMI). Mit Stolz unterstützt das Unternehmen Terra Carta, eine Organisation, deren Ziel es ist, Mensch und Umwelt wieder miteinander zu vereinen, indem der Natur grundlegende Rechte und Werte eingeräumt werden, um eine nachhaltige Wirkung und ein greifbares Vermächtnis für die heutige Generation sicherzustellen.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter financeincorp.com.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte Transaktionsüberwachungslösung SONAR von ThetaRay, die auf "künstlicher Intelligenz mit Intuition" basiert, ermöglicht Banken und Fintechs, die Erweiterung ihrer Geschäftsmöglichkeiten und die Steigerung ihrer Umsatzerlöse durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen. Die bahnbrechende Lösung verbessert auch die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den unerreicht niedrigen falsch-positiven Ergebnissen und hohen Erkennungsraten von ThetaRay.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.thetaray.com.

