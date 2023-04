Stuttgart (ots) -Ukraine-Konflikt, Rohstoffknappheit, Corona, Inflation: die Fahrradbranche hat spannende Jahre hinter sich. Und vor sich. Die Nachfrage nach Fahrrädern bleibt weiterhin hoch. Die Preise auch. Dafür zeichnet sich in den Lieferketten und beim Lagerbestand Entspannung ab. Wie sich Preise, Lieferzeiten und Angebotsvielfalt 2023 weiterentwickeln, wird in der neuen Elektrobike ausführlich analysiert.Außerdem werden bei Deutschlands ultimativem E-Bike-Kaufberater 50 aktuelle E-Bikes aus fünf verschiedenen Kategorien unter die Lupe genommen und getestet. Auf insgesamt 16 Seiten geben E-Bike-Experten die besten Tipps und Hinweise zur Kaufentscheidung. Denn die Frage nach dem perfekten E-Bike ist vor allem eins: Typsache! Der detaillierte Ratgeber navigiert durch das Technik- und Modelllabyrinth und ebnet den Weg zum individuellen Traumrad.Aus dem Stadtbild sind sie kaum mehr wegzudenken. Was es mit dem Mega-Trend Cargobike auf sich hat, wird in der aktuellen Ausgabe von Elektrobike eingehend beleuchtet. Denn Lastenräder lassen nicht nur Kinderaugen strahlen. Wer das richtige Modell findet, kann seinen Alltag mit den Allzweckrädern richtig umkrempeln. Welches Cargobike sich für Einkauf, Kindertransport oder gewerbliche Nutzung am besten eignet, wird in einem 14-seitigen Überblick dargestellt.Weitere Schwerpunkte des Heftes lauten: "Helfer in der Not: Die besten Minitools gegen die kleinen Pannen unterwegs" und "Nie mehr Schmerzen: So macht E-Biken noch mehr Spaß".Die aktuelle Ausgabe von Elektrobike ist ab dem 4. April im Handel und zudem im Shop der Motor Presse Stuttgart erhältlich (shop.motorpresse.de, auch als ePaper). Weitere Inhalte zu E-Bikes finden Sie auch auf der Onlineplattform der Radmarken aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart unter www.bike-x.de/e-bike.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, ELEKTROBIKE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133396/5479891