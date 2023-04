Eine Privatschule im Silicon Valley hat einen neuen KI-betriebenen Tutor vorgestellt. Die KI soll Schülerinnen und Schüler in ihrer Arbeit unterstützen und ihnen dabei helfen, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Viele Eltern würde vermutlich erst einmal skeptisch reagieren, wenn ihnen mitgeteilt wird, dass ihre Sprösslinge in der Schule künftig nicht nur von Lehrern, sondern auch von künstlicher Intelligenz unterrichtet werden. Welcher Ort wäre also besser als das Silicon Valley geeignet, um mit KI-Tutoren zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...