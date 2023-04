Ein "Pure Diamond Player": Lucapa Diamond: Lulo-Ressource steigt um zwei Prozent auf 153.870 Karat

Anzeige / Werbung

Ressource für Alluvial-Diamanten gilt speziell für Lucapa als aussagekräftig, da durch jahrelange profitable Produktion belegt. De Beers, heute Anglo American, Rio Tinto, ect. sind gar keine reinen Diamantenfirmen mehr.



Im Auftrag von Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) und ihren Partnern hat das unabhängige Beratungsunternehmen Z Star Mineral Resource Consultants (Pty) Ltd eine Neubewertung der Diamantenressource auf der Lulo-Mine in Angola vorgenommen. Durch sie steigt die alluviale In-situ-Ressource auf 153.870 Karat (1 Karat = 0,2 Gramm).



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Lucapa und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/lucapa oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Ermittelt wurden die verwässerten Volumina von 2,64 Millionen Kubikmeter auf der Grundlage der historischen Bergbauproduktionsdaten. Sie entsprechen auf der Basis der aktuellen Förderungen einem Minenleben von vier Jahren. Mit der neuen Ressource werden Lucapa Diamond und ihre Partner zudem in Zukunft besser in der Lage sein, auf der Lulo-Mine die förderbaren Mengen und die zu erwartenden Gehalte besser einschätzen zu können.



Integriert in die Berechnungen wurden auch die besonders großen Steine, die auf der Lulo-Mine von Lucapa Diamond immer wieder gefunden werden. Sie tragen wesentlich mit dazu bei, dass der durchschnittliche Erlös mit 2.000 US-Dollar je Karat vergleichsweise hoch angesetzt werden konnte.



Lucapa Diamond steigert nicht nur die Produktion, sondern auch die Ressource

Die neue Ressource basiert auf allen Daten und Bohrergebnissen, die bis zum 31. Dezember 2022 ermittelt werden konnten. Auch die bisherige Minenproduktion wurde bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt und in die Studie integriert. Die bis zum Ende des vergangenen Jahres durchgeführten Bergbauaktivitäten der Sociedade Mineira Do Lulo als Betreiberin der Mine führten zu einer Gesamtproduktion von 572.708 Karat. Sie wurden aus 572.708 Schüttkubikmetern Gesteinsmasse gewonnen.



Eingang in die Berechnung haben selbstverständlich auch die verbesserten Kenntnisse gefunden, welche die Geologen von Lucapa Diamond in der jüngsten Vergangenheit aus den verschiedenen Explorationsaktivitäten gewonnen haben. An dieser Stelle ist insbesondere auf das umfangreiche Bohrprogramm zu verweisen, das über 10.000 Bohrungen unterschiedlicher Länge umfasste.



Im Vergleich zu anderen Diamantenproduzenten mag der angenommene durchschnittliche Verkaufspreis von 2.000 US-Dollar je Karat als ausgesprochen hoch erscheinen. Doch für die Lulo-Mine sind diese Annahmen durchaus angemessen, denn im Jahr 2022 wurde beispielsweise die gesamte Diamantenproduktion für 79,6 Millionen US-Dollar verkauft.



Die Lulo-Mine ist eine Klasse für sich

Bezogen auf das einzelne Karat ergab sich damit ein Durchschnittspreis von 2.449 US-Dollar. Er liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, denn seit dem Beginn der Diamantenproduktion auf der Lulo-Mine hat Lucapa Diamond dort insgesamt rund 167.000 Karat Diamanten gewonnen. Sie wurden für 348 Millionen US-Dollar verkauft, sodass sich ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 2.100 US-Dollar ergibt.



Da der angenommene zukünftige Verkaufspreis mit 2.000 US-Dollar je Karat unterhalb des langjährigen Durchschnittsverkaufspreises liegt, kann die Ressourcenschätzung an dieser Stelle immer noch als konservativ gewertet werden, auch wenn viele Konkurrenten sich wünschen werden, sie würden für den Verkauf ihrer Diamanten einen ähnlich hohen Durchschnittspreis erlösen wie Lucapa Diamond.









Trotz laufender Produktion steigt die Ressource von Jahr zu Jahr immer weiter an

Obwohl im vergangenen Jahr auf der Lulo-Mine 35.398 Karat gefördert und verkauft wurden, ist die Ressource erneut angestiegen. Allgemein sind Bergbauunternehmen bestrebt, die im vergangenen Jahr abgebauten Mineralien oder Diamanten durch neue Ressourcen in der gleichen Größenordnung zu ersetzen und damit die Lebensdauer der Mine um ein weiteres Jahr zu verlängern.



Lucapa Diamond und ihren Partnern gelingt auf der Lulo-Mine jedoch nicht nur das. Hier ist es dem Unternehmen schon zum fünften Mal in Folge gelungen, trotz laufender Produktion die nachgewiesene Ressource zum Ende des Jahres erneut ansteigen zu lassen. Dies ist gerade vor dem Hintergrund der in den letzten sieben Jahren stark gestiegenen Produktion ein sehr großer Erfolg.



Entgegengekommen ist Lucapa Diamond natürlich auch die deutliche Erholung, die der Diamantenmarkt nach dem Krisenjahr 2020 erlebt hat. Nachdem die Diamantenpreise zu Beginn der Corona-Pandemie stark eingebrochen waren, setzte 2021 eine steile Erholung der Diamantenpreise ein. Sie hielt auch in den ersten Monaten des Jahres 2022 an und trug mit dazu bei, dass Lucapa Diamond in den letzten Quartalen jeweils sehr starke Ergebnisse vorlegen und hohe Gewinne für sich und die investierten Anleger verbuchen konnte.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Lucapa Diamond Company Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Lucapa Diamond Company Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: US7672041008,GB00B1XZS820,AU000000LOM6