DevvStream geht Partnerschaft mit Ryoden Corporation ein, um schnell wachsende Möglichkeiten auf Kohlenstoffmarkt in Japan zu nutzen

Vancouver (British Columbia), 4. April 2023 / IRW-Press / - DevvStream Holdings Inc. (NEO: DESG) (FWB: CQ0) ("DevvStream"), ein auf Technologielösungen spezialisiertes Unternehmen für Kohlenstoffinvestitionen und -streaming, und Ryoden Corporation (TSE: 8084), ein Konzernunternehmen von Mitsubishi Electric Corporation und globaler Anbieter in den Bereichen HLK, Fabrikautomatisierung sowie Gebäude- und Elektroniksysteme, werden gemeinsam die Erzeugung qualitativ hochwertiger, transparenter Emissionszertifikate durch führende Technologien auf dem japanischen Markt untersuchen.

"Wir sind stolz darauf, mit Ryoden zusammenzuarbeiten, um durch dessen umfassendes Vertriebsnetz und hochkarätigen Kundenstamm in der Energiebranche Wachstumsmöglichkeiten in Japan und auf internationaler Ebene zu nutzen", sagte Sunny Trinh, CEO von DevvStream. "Wir freuen uns auf zukünftige Pressemitteilungen, sobald wir spezifische Programme einführen."

"Die Erfahrung von DevvStream bei der Entwicklung von Emissionszertifikatprogrammen und der Implementierung von Blockchain-Technologien sowie ihre Monetarisierungsfähigkeiten werden uns dabei helfen, qualitativ hochwertige Emissionszertifikate für Japan und internationale Märkte zu generieren", sagte Tatsuya Kai, Leiter des neuen Geschäftsentwicklungsteams von Ryoden. "Der globale Voluntary Market für Emissionszertifikate stellt eine aufregende neue Möglichkeit dar."

Über Ryoden

Ryoden Corporation ist ein globaler Anbieter von Elektroniklösungen für Märkte wie Fabrikautomatisierung, Heiz- und Kühlsysteme, Gebäudesysteme, Geräte, Netzwerksysteme, Gesundheitswesen und intelligente Landwirtschaft. Das 1947 gegründete Unternehmen beschäftigt 1.214 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2022) und verfügt über ein eingezahltes Kapital von 10.334.298.875 JPY. Ryoden notiert am Tokyo Stock Exchange Prime Market unter dem Börsenticker TSE: 8040.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ryoden.co.jp/en/.

Über DevvStream

DevvStream ist ein technologiebasiertes ESG-Unternehmen, das die Entwicklung und Monetarisierung von Umweltgütern vorantreibt und sich dabei zunächst auf die Kohlenstoffmärkte konzentriert. DevvStream arbeitet mit Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um deren Nachhaltigkeitsziele durch die Umsetzung von kuratierten grünen Technologieprojekten zu unterstützen, die erneuerbare Energie erzeugen, die Energieeffizienz verbessern, Emissionen eliminieren oder reduzieren und Kohlenstoff direkt aus der Luft binden. DevvStream hilft diesen Organisationen auch, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, indem es ihnen Zugang zu hochwertigen Emissionsgutschriften verschafft.

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.devvstream.com.

Im Namen des Board of Directors,

Sunny Trinh, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Focus Communications

Tel: +1 647 689 6041

E-Mail: mailto:info@fcir.ca

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen und die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf www.sedar.com verfügbar sind. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen hat nicht die Absicht, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

