Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Erfahrene Führungskraft aus der Automobilindustrie liefert Branchenwissen für das Radar der nächsten GenerationNeural Propulsion Systems (NPS)&a=Neural+Propulsion+Systems+(NPS)), ein Pionier auf dem Gebiet der hochauflösenden digitalen Radartechnologie, gab heute bekannt, dass Rick Wagoner, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von General Motors, dem NPS-Team als Investor und Beobachter im Vorstand beigetreten ist. In dieser Funktion wird Wagoner die strategische Führung des Unternehmens übernehmen, das mit seiner bahnbrechenden NPS AtomicSense-Plattform die Zukunft der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und des autonomen Fahrens einläutet."Rick ist ein echter Visionär, der jahrzehntelange Erfahrung in der Automobilindustrie mitbringt und eine Leidenschaft für kontinuierliche Innovationen und Verbesserungen unter Einsatz modernster Technologien hat", sagte Dr. Behrooz Rezvani, Gründer und CEO bei NPS. "Wir sind begeistert, dass er sich NPS als Investor und Beobachter im Vorstand anschließt. Wir schätzen seinen Rat sehr, da wir die Entwicklung unserer AtomicSense-Plattform weiter vorantreiben, um das Ziel von null Verkehrstoten zu erreichen.""Ich bin sehr beeindruckt von dem NPS-Gründungsteam und der Technologie", so Rick Wagoner. "NPS hat einen äußerst innovativen Ansatz entwickelt, der auf neuer Mathematik basiert, um Radarsysteme neu zu definieren und drastisch zu verbessern. Diese Technologie ist für zukünftige Verbesserungen u. a. in der Auto- und Verteidigungsindustrie entscheidend. Ich freue mich darauf, mit dem NPS-Managementteam, dem Vorstand und den Beratern zusammenzuarbeiten, um den zukünftigen Erfolg und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."Wagoner schließt sich den anderen Beobachtern Marwan Fawaz (ehemals Nest) und Kevin Reid (Blue Lagoon Capital) an. Er wird eng mit dem Vorstand zusammenarbeiten: Behrooz Rezvani (früher Quantenna, Ikanos), Bobby Yazdani (Cota Capital), Elizabeth Cross (Ariat) und John Marren (Temasek, AMD und früher TPG Capital)."Wir freuen uns darauf, in der nächsten Wachstumsphase von NPS eng mit Rick zusammenzuarbeiten", sagt Bobby Yazdani, Gründer und Partner von Cota Capital. "Seine umfassende Erfahrung und sein tiefes Verständnis der Automobilindustrie werden für NPS ein enormer Vorteil sein, wenn es darum geht, führende Radartechnologie zu liefern, die den Industriestandard für Sicherheit und Zuverlässigkeit setzt.""NPS-Radar hat ein riesiges Potenzial", sagte John Marren, Senior Managing Director bei Temasek, Direktor von AMD und Mitglied des NPS-Vorstands. "Wir heißen Rick willkommen und freuen uns darauf, sein Wissen, seine Erfolgsbilanz und seine weitreichenden internationalen Geschäftsperspektiven für unsere weiteren Vorhaben zu nutzen."Wagoner kann auf eine 32-jährige Karriere bei General Motors zurückblicken, wo er mehrere Jahre lang als Vorsitzender und CEO tätig war, davor war er Präsident und COO. Er hatte viele weitere Führungspositionen bei GM inne, darunter President of North American Operations, Chief Financial Officer und Leiter des weltweiten Einkaufs, President von General Motors do Brasil und CFO von GM Europe.Seit seiner Pensionierung bei GM im Jahr 2009 ist Wagoner als Vorstandsmitglied und Berater für viele Unternehmen und Bildungseinrichtungen sehr aktiv. Derzeit ist er unter anderem Vorstandsvorsitzender von Invesco und Excelitas Technologies sowie Vorstandsmitglied von ChargePoint Holdings, Inc. und Graham Holdings Company. Er berät mehrere Finanzunternehmen und investiert in eine Reihe kleinerer Auto- und Technologieunternehmen und berät diese. Er pflegt weiterhin enge Beziehungen weltweit.Informationen zu Atomic Sense Technology Die AtomicSense-Technologie von NPS nutzt neue patentierte Radaralgorithmen, um eine höhere Auflösung, größere Präzision und höhere Zuverlässigkeit zu erreichen. Die Fortschritte in der Radartechnologie ermöglichen es den Fahrzeugführern, die anspruchsvollsten und komplexesten Straßenumgebungen zu erkennen und das menschliche Sehvermögen zu übertreffen. Die NPS-Radarleistung basiert auf einem neuen mathematischen Rahmenwerk, der atomaren Norm, die die Verarbeitung und das Verständnis von Sensordaten verändert. Die AtomicSense-Technologie erreicht eine revolutionäre, noch nie dagewesene Radarleistung, die die Herausforderungen der Industrie löst und die Tür für die Zukunft von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), autonomem Fahren und der nächsten Generation von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssystemen öffnet.Informationen zu Neural Propulsion Systems (NPS) NPS wurde 2018 von Koryphäen aus dem Silicon Valley gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung digitaler Radartechnologie. Basierend auf einem Radaralgorithmussystem, das auf grafischen Prozessoreinheiten (GPUs) läuft, erreicht die NPS-AtomicSense-Plattform eine Radarleistung, die die informationstheoretischen Grenzen des mathematisch Möglichen erreicht und bahnbrechende Anwendungen in der Mobilitäts- und Verteidigungsindustrie ermöglicht. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite, Twitter und LinkedIn.Alle Marken und Produktnamen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.Kontakt:Gary Bird43PRTel.: 831.888.9011E-Mail: NPS@43pr.omView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neural-propulsion-systems-begruWt-rick-wagoner-ehemaliger-gm-chairman-und-ceo-als-investor-und-beobachter-im-vorstand-301789744.htmlOriginal-Content von: Neural Propulsion Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169479/5479926