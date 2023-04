Mit Microsoft 365 verwaltet inPhronesis die Daten und das Wissen, die zusammen das Management von Pharmaunternehmen vorantreiben

SAN ANTONIO, April 04, 2023® zur Modernisierung der E-Mail-Infrastruktur des Unternehmens und Optimierung des Wissensmanagement-Portals bekanntgegeben. Der Experte für biomedizinische Software verwaltet mit Microsoft 365 die Daten und das Wissen, die zusammen das Management von Pharmaunternehmen vorantreiben.



inPhronesis wurde von Competitive Intelligence (CI)-Beratern entwickelt, um große Mengen sich ständig ändernder Daten für Competitive und Business Intelligence (BI) in der Pharma- und Biomedizinbranche zu verfolgen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden eine optimierte Schnittstelle mit maßgeschneiderten Funktionen für ihre Business Intelligence anzubieten. Das Softwareentwicklungsunternehmen wurde 2019 in Orlando, Florida, gegründet, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, Lösungen auf Unternehmensebene zu konfigurieren, die ihren Kunden das Leben erleichtern.

Das Hauptprodukt von inPhronesis ist eine Software namens inVision, die wesentliche Einblicke in die Biomedizinbranche liefert. Die Anwendung ist eine Sammlung von Kundeninformationen, die von über 3.500 Fachleuten aus den Bereichen Pharmazie und Medizintechnik genutzt wird, um in der Branche auf dem Laufenden zu bleiben. Das System sendet täglich mehrere Benachrichtigungen zu verschiedenen Märkten, Medikamentenklassen und Fortschritten bei verschiedenen Unternehmen.

Rackspace Technology wurde damit beauftragt, das IT-Team von inPhronesis bei der Ausarbeitung eines Plans für die Integration von Dutzenden verschiedener Anwendungen und Tools sowie bei der Verwaltung von mobilen Windows iOS- und Android-Geräten zu unterstützen, die von den Mitarbeitern im Außendienst verwendet werden.

"inPhronesis hat sich einem SOC 2-Zertifizierungsprozess unterzogen. Für ein kleines Unternehmen kann die Einhaltung von Vorschriften und die Verbesserung der Datensicherheit sehr komplex sein - mit vielen Bereichen, die in Bewegung sind. Aus diesem Grund hat sich inPhronesis für das flexible Servicebereitstellungsmodell von Rackspace Elastic Engineering entschieden", so Eric Tapley, IT Director bei inPhronesis. "Es gibt so viele verschiedene Bestandteile und so viel, das man wissen muss. Da uns Rackspace Elastic Engineering zur Seite stand, wussten wir, dass wir jede Frage zu jedem Teil des Systems stellen konnten. Wir waren nicht auf ein einziges Projekt festgelegt."

Als Datenplattform, der acht der 20 weltweit führenden Pharmaunternehmen vertrauen, wollte inPhronesis Microsoft 365 einsetzen und die Sicherheit optimieren, um die SOC-2-Anforderungen zu erfüllen. "Es gibt eine Menge zu tun, und die Einführung von Microsoft Intune für die Geräteverwaltung macht einen großen Teil dieser Arbeit aus. Die Hilfe von Rackspace Technology war von unschätzbarem Wert", so Tapley.

"Eine der ersten Aufgaben des Teams von Rackspace bestand darin, dem IT-Team von inPhronesis dabei zu helfen, einen Plan für die Integration von Dutzenden verschiedener Anwendungen und Tools zu erstellen. Dieser Plan musste die Verwaltung der mobilen Windows-, iOS- und Android-Geräte berücksichtigen, die von den Mitarbeitern im Außendienst verwendet werden. Microsoft Intune löste die Herausforderungen bei der Endpunktverwaltung, während Microsoft 365 für Datensicherheit und Audit-Funktionen zuständig war", so Josh Prewitt, President of Private Cloud bei Rackspace Technology. "Während des gesamten Auditprozesses hat inPhronesis Hindernisse in kürzester Zeit aus dem Weg geräumt. Bei Problemen mit der OneDrive-Synchronisierung oder Fragen zu den Einstellungen für Outlook wandte sich inPhronesis an das Rackspace Elastic Engineering-Team."

In enger Zusammenarbeit mit Rackspace Technology implementierte inPhronesis Microsoft 365, aktivierte die Endpunktverwaltung und passte die Sicherheitseinstellungen rechtzeitig für das SOC-2-Audit an. Das Unternehmen verfügt nun über eine Zertifizierung, die belegt, dass es fünf Vertrauensgrundsätze einhält und die unternehmenseigenen Daten seiner Kunden schützt. Heute ist inPhronesis in einer noch besseren Position, um neue Kunden zu gewinnen und sein Engagement für treue Partner zu beweisen

