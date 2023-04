Die Analysten von First Berlin Equity Research stufen die Valneva-Aktie von Add auf Kaufen hoch, senken jedoch das Kursziel von 12,00 auf 8,90 Euro, um dem Anstieg der Zinssätze seit unserer letzten Studie vom 18. August 2022, einer höheren Aktienanzahl, der niedrigeren Netto-Cash-Position des Unternehmens sowie der Ungewissheit in Bezug auf die Störung der Phase 3 von VLA15 Rechnung zu tragen, so die Analysten.

