In wenigen Wochen kann PSI Software auf eine 25-jährige Börsen-Geschichte zurückblicken. Und dies mit Stolz. Denn aus einem kleinen Softwareunternehmen, der im August 1998 ans Parkett kam, ist ein profitabler Lösungsanbieter für das Energiemanagement und das produzierende Gewerbe geworden. Doch speziell der Ukraine-Krieg brachte Ereignisse, die die Gesellschaft in 25 Jahren nicht erleben musste. Doch inzwischen normalisiert sich das Geschäft, was auch am steigenden Kurs ablesbar ist. ...

