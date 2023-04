WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Februar erstmals seit Mai 2021 unter 10 Millionen gefallen. Sie sank von 10,6 Millionen Stellen im Vormonat auf 9,9 Millionen Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte. Volkswirte hatten zuvor mit 10,5 Millionen gerechnet.

Die Daten deuten auf eine gewisse Abkühlung am Arbeitsmarkt hin. Dieser hat sich trotz schwächerer Konjunkturdaten und deutlichen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zuletzt sehr robust gezeigt. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte den Lohndruck mindern und so der Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation erleichtern. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird am Freitag veröffentlicht./jsl/la/he