NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER MITTEILUNG. Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350 Millionen Euro Hamburg, 4. April 2023. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A0D6554) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige und unbesicherte grüne Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von etwa 350 Millionen Euro und einem Nennbetrag von jeweils 100.000 Euro fällig zum 14. April 2030 (die "Wandelanleihen") zu begeben. Die Wandelanleihen können in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stückaktien der Nordex (die "Aktien") gewandelt werden. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden im Rahmen der Platzierung ausgeschlossen.



Zur weiteren Unterstützung des sich verbessernden Ausblicks der Gesellschaft wird das von der Ankeraktionärin der Gesellschaft im Jahr 2022 gewährte Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital der Nordex umgewandelt, so wie von der außerordentlichen Hauptversammlung 2023 beschlossen. Die Wandelanleihen werden zusammen mit der Umwandlung des Gesellschafterdarlehens die Liquiditätsposition von Nordex weiter erhöhen, die Kapitalstruktur stärken und Finanzierungskosten optimieren.



Der Nettoemissionserlös der Wandelanleihen wird gemäß Nordex' Green Bond Framework vom 30. März 2023 (siehe unten für weitere Details) zur Finanzierung von qualifizierten grünen Projekten verwendet.



Zahlungen auf die Wandelanleihen werden von folgenden Konzerngesellschaften der Nordex-Gruppe verbürgt: Nordex Energy SE & Co. KG, Nordex Energy Spain S.A.U., Nordex Energy Brasil LTDA., Nordex Energji A. S und Nordex Blade Spain S.A.U. Die Wandelanleihen werden zu 100% ihres Gesamtnennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt, sofern sie nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder eingezogen wurden. Die Wandelanleihen werden mit einem Kupon zwischen 3,75% und 4,25% per annum, der halbjährlich zahlbar ist und einer anfänglichen Wandlungsprämie von 30% bis 35% über dem Referenzaktienkurs angeboten, welcher dem Platzierungspreis einer Aktie entspricht, wie er im gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie nachstehend erläutert) erzielt werden wird.



Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) und der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien (siehe unten für weitere Details) ermittelt, die unmittelbar beginnt. Die Begebung der Wandelanleihen durch Nordex wird am oder um den 14. April 2023 erwartet, die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich zeitnah im Anschluss erfolgen.



Die Gesellschaft wird berechtigt sein, die Wandelanleihen zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit (i) am oder nach dem 5. Mai 2028, zurückzukaufen, wenn der Kurs der Aktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des dann gültigen Wandlungspreises beträgt oder (ii) wenn höchstens 20% des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Wandelanleihen noch ausstehen.



Inhaber der Wandelanleihen sind berechtigt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelanleihen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen) zum 14. April 2028 zu verlangen.



Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen oder der Zustimmung durch die Joint Global Coordinators, haben sich Nordex und Acciona S.A. für mindestens 90 Tage nach der Lieferung der Wandelanleihen verpflichtet, keine Aktien und keine Wertpapiere anzubieten, die im Wesentlichen den Wandelanleihen ähneln.



Gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien



Nordex wurde von den Joint Global Coordinators informiert, dass diese eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien (das "Gleichzeitige Angebot bestehender Aktien") für Investoren der Wandelanleihen beabsichtigen, die solche Aktien im Rahmen von Leerverkäufen verkaufen möchten, um das Marktrisiko eines Investments in die Wandelanleihen abzusichern. Der Platzierungspreis wird ebenfalls im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt. Nordex werden keine Erlöse aus dem Gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien zufließen.



Green Financing Framework



Die Wandelanleihen werden unter Nordex' "Green Financing Framework" (das "Framework") begeben, das nach Vorgaben der ICMA 2022 Green Bond Principles, LMA Green Loan Principles 2023 und dem erwarteten EU Green Bond Standard entwickelt wurde, und werden Nordex' Wachstumsstrategie im Bereich der erneuerbaren Windenergie unterstützen.



Der Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihen wird zur Finanzierung von nach dem Framework qualifizierten grünen Projekten verwendet: Erzeugung von Elektrizität aus Windkraft

Installation, Wartung und Instandhaltung von Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien Moody's Investors Service hat eine Second Party Opinion (SPO) zu Nordex' Green Financing Framework abgegeben und attestiert dem Framework Best Practice Übereinstimmung.





Für weitere Informationen:



Head of Investor Relations

Felix Zander

Telefon: +49 152 0902 4029

E-Mail: fzander@nordex-online.com

Nordex SE

Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg

Fax: +49 (40) 30030 1333



