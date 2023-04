EQS-News: Terra Balcanica Resources Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Kapitalerhöhung

Vancouver, British Columbia, 4. April 2023: Terra Balcanica Resources Corp. ("Terra" oder "das Unternehmen") (CSE: TERA; FRA: UB1) freut sich, den Beginn der Phase-II-Bohrkampagne auf seinem Hauptprojekt Viogor-Zanik im Osten von Bosnien-Herzegowina bekannt zu geben. Dabei stehen sowohl hochgradige, epithermale, adergebundene, silberdominierte Mineralisierungen als auch ein Gold-Skarn-/Porphyrsystem mit großem Durchmesser im Fokus (siehe Abbildung 1). Das Phase-II-Bohrprogramm Auf dem Zielobjekt Cumavici wird Terra die Kontinuität der hochgradigen polymetallischen epithermalen Ader mit mittlerer Sulfidierung auf dem Cumavici-Höhenrücken entlang des abwärts geneigten Gesteinslaufs erproben. Die Entdeckung der Mineralisierung auf dem Cumavici-Rücken im Jahr 2022 bestätigte das Forschungsmodell von Terra. Die in den Adern enthaltenen polymetallischen Sulfide stecken in einer 7,2 km langen, Nordwest-Südost-orientierten, magnetisch schwachen Geofraktur, die 2021 in Terras Luftaufnahme SkyTEM entdeckt wurde. Die Bohrunternehmungen im Jahr 2023 werden dieser Struktur kontinuierlich über einen Gesteinslauf von 650 m Länge folgen. Die weit abgelegenen Bereiche im Nordosten der Struktur sind durch die Feststellung einer massiven Sulfidmineralisierung in den Bohrlöchern der Jugoslawen-Ära risikoarm. Abbildung 1: Terras 216 km2 großes Viogor-Zanik-Projekt mit dem von epithermalen Adern durchzogenen Cumavici-Korridor und dem Brezani-Gold-Skarn-/Porphyrsystem als primäre Bohrziele der Phase II. Zusätzlich zu dem hochgradigen, von Silber dominierten epithermalen System Cumavici beabsichtigt Terra, die Beprobung des 1,2 km breiten Gold-Skarn-/Leitfähigkeitsziels fortzusetzen, das auf ein Porphyrsystem in 450 m Tiefe am Standort Brezani hindeutet. Die Phase-I-Bohrungen im Jahr 2022 endeten innerhalb der Goldmineralisierung, die größtenteils aus elektrisch resistenten Hornfels- und Skarn-Lithologien besteht. Die Phase-I-Bohrungen bei Brezani deckten ein bedeutendes Goldsystem mit einer Mineralisierung auf, die sowohl in Kalksilikat- als auch in Intrusivlithologien an der Oberfläche vorhanden ist. Im Bohrloch BREDD002 wurde ein widerstandsfähiger Gesteinskörper beprobt, der eine über 600 m breite Ader überlagert, die mehr als 60 mS/m Tiefe erreicht und mit magnetischen Anomalien zusammenfällt. Diese Ader weist auf einen deutlichen Unterschied in den Gesteinseigenschaften hin, und Terra interpretiert dies als eine Zunahme des Sulfidgehalts/der Konnektivität, die auf ein nahe gelegenes Gold-Kupfer-Skarn- oder sulfidreiches Porphyrsystem schließen lässt. Terra beabsichtigt, diese zusammenfallende magnetisch-elektromagnetische Anomalie in der Tiefe und im Step-out innerhalb der über 1 km2 großen geochemischen Anomalie zu beproben. Die von Terra bereits veröffentlichten Bohr-Highlights des Viogor-Zanik-Projekts finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 8. September und 22. Oktober 2022 sowie vom 24. Januar, 2. Februar und 27. Februar 2023 oder auf der Website unter: https://terrabresources.com/en/news/ Finanzierung durch Privatplatzierung Das Unternehmen gibt auch seine Absicht bekannt, eine nicht gemakelte Privatplatzierung ("die Privatplatzierung") mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ durch die Ausgabe von 11.764.706 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Kaufpreis von 0,085 C$ pro Einheit abzuschließen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und einem Optionsschein für den Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens ("Optionsschein") zu einem Ausübungspreis von 0,13 C$ pro Optionsschein über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung (das "Abschlussdatum"). Die Stammaktien werden im Rahmen einer Prospektbefreiung in Kanada angeboten, und die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag. Der Abschlusstermin wird voraussichtlich der 16. Mai 2023 (oder früher) sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE und bestimmter anderer üblicher Bedingungen, aber nicht beschränkt auf die Durchführung von Zeichnungsverträgen zwischen dem Unternehmen und den Zeichnern. Unter bestimmten Umständen kann das Unternehmen für einen Teil der Privatplatzierung eine Vermittlungsgebühr in bar zahlen. Die Privatplatzierung wird Terra mit dem benötigten Kapital versorgen, um die Mineralexplorationsbesitzungen im westlichen Balkan, die zum Portfolio des Unternehmes gehören, weiter zu bebohren. Qualifizierte Person Dr. Aleksandar Miškovic, P.Geo, ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 Standards of Disclosure of Mineral Projects ("NI 43-101"). Dr. Miškovic hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen geprüft und als sachlich und korrekt bestätigt. Über das Unternehmen Terra Balcanica ist ein Forschungsunternehmen für Polymetalle, das sich auf große Mineralsysteme im südosteuropäischen Balkan fokussiert. Das Unternehmen ist zu 90 % am Projekt Viogor-Zanik in Ost-Bosnien-Herzegowina und zu 100 % an den Mineralexplorationskonzessionen Kaludra und Ceovishte in Serbien beteiligt. Das Unternehmen legt Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den lokalen Gemeinden und Interessengruppen. Es verpflichtet sich zur proaktiven Umsetzung der Good International Industry Practice (GIIP) und eines nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagements.



Originalmeldung: https://terrabresources.com/en/2023/04/04/terra-balcanica-commences-phase-ii-drilling-at-viogor-zanik-project-in-bosnia-and-announces-private-placement-financing/

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS Terra Balcanica Resources Corp. Aleksandar (Alex) Miškovic Präsident und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an amiskovic@terrabresources.com oder besuchen Sie die Website www.terrabresources.com. Risikohinweis Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die Verwendung der Wörter "wird", "beabsichtigt" und ähnlicher Formulierungen soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Informationen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, aber es kann nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



