Zwischen Inflationssorgen und Rezessionsangst hatten die meisten Anleger zu Anfang des Jahres wohl keine Bankenkrise für das Jahr 2023 auf dem Zettel. Dennoch hätten die Probleme der unrealisierten Buchverluste in den Bilanzen vieler Institute bei genauem Hinsehen wohl offensichtlich sein können. Am Ende war es dann ein Lauffeuer, dass sich über Social Media Kanäle verbreitete und das Schicksal der Silicon Valley Bank innerhalb weniger Stunden besiegelte. An den Finanzmärkten geht es nicht ohne Risiko zu, und "Baden ohne nass zu werden", das sei unmöglich, meint Stefan Schrader, Fondsmanager und Chef der Titus-Unternehmensgruppe. Die Krise könnte langfristig noch Folgen haben, beispielsweise bei der Kreditvergabe der Banken. Warum aktive Investoren in diesem Marktumfeld einen entscheidenden Vorteil haben und was er seinen Kunden derzeit rät: Jetzt einschalten!