Onera Health schließt sich mit dem US-amerikanischen Unternehmen MedBridge Healthcare zusammen, um die erste selbst anzuwendende, drahtlose Polysomnographie-Lösung (PSG) für Menschen mit Schlafstörungen anzubieten.

Onera Health, ein führender Anbieter von Schlafmedizin und Fernüberwachung, gab heute eine exklusive strategische Partnerschaft mit MedBridge Healthcare bekannt. MedBridge Healthcare ist ein führender Anbieter von Schlafmanagement-Dienstleistungen, die Schlafscreening, stationäre und häusliche Diagnosetests sowie Therapiekoordination umfassen.

Diese neue Partnerschaft zielt darauf ab, den Zugang zur medizinischen PSG-as-a-Service-Lösung von Onera zu erweitern, die Erfahrung der Patienten weiter zu verbessern und die operative Belastung zu verringern, mit der aktuell viele Schlafkliniken in den USA konfrontiert sind.

"Onera Health und MedBridge Healthcare teilen dieselben Werte, daher war diese Partnerschaft für uns beide eine einfache Entscheidung. Wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin, nämlich die Lebensqualität von Menschen, die an schlafbezogenen Krankheiten leiden, durch umfassende Tests zu verbessern", sagt Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera. "Ich bin überzeugt, dass unsere patientenzentrierte Typ 2 Polysomnographie-Lösung die perfekte Ergänzung zu ihren bereits sehr erfolgreichen Mail-to-Home-Diensten ist."

MedBridge betreibt ein Netzwerk von Programmen gegen Schlafstörungen in den gesamten USA und führt jährlich über 70.000 Schlafbehandlungen durch.

John Mathias, Chief Development Officer von MedBridge, sagte: "Als führender Anbieter von Schlafmanagement-Dienstleistungen in den USA sind wir begeistert vom Potenzial der Technologie von Onera und ihrem Beitrag zu unserer End-to-End-Lösung. Wir freuen uns, unseren Service über diese Partnerschaft mit Polysomnographie-Systemen für zu Hause zu erweitern, die ein Patient innerhalb weniger Minuten selbst anwenden kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich dadurch die Kosten und der Zugang zu Tests, Diagnose, Therapiekoordination und langfristigem Management von Patienten mit Schlafstörungen erheblich verbessern werden."

Onera und MedBridge planen, den ersten Kunden für den innovativen Polysomnographie-Service für zu Hause in der ersten Jahreshälfte zu gewinnen.

Über Onera Health

Onera Health ist ein führendes Unternehmen in der Transformation von Diagnostik und Überwachung. Ihre bahnbrechenden Produkte und Technologien werden Millionen von Menschen helfen, die mit gesundheitlichen Beschwerden und chronischen Erkrankungen in einer Vielzahl von medizinischen Bereichen zu kämpfen haben, einschließlich Schlaf-, Neuro-, Herz- und Atemwegserkrankungen, und letztlich die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten auf der ganzen Welt verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens stellen Ärzten in einer Vielzahl von klinischen und nicht-klinischen Umgebungen umfassende physiologische und gesundheitsbezogene Daten zur Verfügung, um die Versorgung der Patienten zu optimieren und die Kosten im Gesundheitswesen zu reduzieren. Onera verfügt über Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Für weitere Information besuchen Sie www.onerahealth.com

Über MedBridge Healthcare

MedBridge Healthcare ist ein führender Anbieter von Schlafmanagement-Dienstleistungen und Schlafapnoe-Tests für zu Hause. MedBridge bietet ein umfassendes, vollständig integriertes Modell für Screening, Diagnose, Behandlung und Unterstützung der Therapietreue von Patienten. MedBridge arbeitet mit einigen der innovativsten Anbieter im Gesundheitswesen des Landes zusammen, um den Zugang, die Kosten und die Versorgung für stationäre, ambulante, arbeitgeberbasierte und episodische Patientengruppen zu verbessern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medbridgehealthcare.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005620/de/

Contacts:

Lindsay Miller

E: lmiller@medbridgegroup.com



Swea Ann Hagenhoff

E: media@onerahealth.com

T: +31 (0)40 3082177