Die neue Funktion ermöglicht es Musikfans, Musik zu teilen und gemeinsam zu erleben.

-Diplo, Aluna und Alesso gehen Live mit TIDAL

Die globale Musikplattform TIDAL hat heute Live eingeführt, eine neue In-App-Funktion, mit der TIDAL-Abonnenten von HiFi und HiFi Plus ganz einfach Musik teilen können, ohne physisch zusammen zu sein. Mit Live können Gruppen jeder Größe ganz einfach für ein besonderes Ereignis, eine Albumveröffentlichung, einen Roadtrip oder für einen "Get Ready with Me"-Moment zusammenkommen.

Live wurde ursprünglich unter dem Namen "DJ" im Rahmen eines Early-Access-Programms getestet und ist eine neue Möglichkeit für Fans, spontan Musik zu teilen. Die neue Funktion macht es den Fans leicht, auch Musikstars zu finden und ihnen zu folgen. Wenn Sie eine Live-Session starten, können TIDAL-Abonnenten den Namen der Session wählen, um den Ton anzugeben, den sie spielen, und einen Link teilen, über den andere teilnehmen können. Dank der teilbaren Links zu Live-Sessions kann jeder daran teilnehmen von Textnachrichten über soziale Medien bis hin zu E-Mails.

Zur Einführung von Live können sich Musikfans an Live-Sessions von Diplo, Aluna und Alesso und vielen mehr erfreuen! Heute ab 8 Uhr ET finden weitere Live-Sessions in den USA, Großbritannien, Deutschland, Polen und Brasilien statt, an denen die Fans teilnehmen können. Ganz gleich, ob Sie unterwegs sind, um Freunde zu treffen, trainieren oder ein Abendessen kochen, es könnte eine Live-Session für Sie dabei sein.

Ab heute können Abonnenten die ganze Woche über in der App aus speziell kuratierten Sessions von TIDALs Genre-Experten wählen. Live-Sessions sollen kulturelle Momente markieren, aufstrebende Künstler vorstellen, die man sich ansehen sollte, und alltägliche Aktivitäten, bei denen Musik einen Teil des Lebens der Menschen ausmacht, wie z.B. bei der Arbeit oder beim Kochen.

"Über die Musik geben wir den Fans die Möglichkeit, sich untereinander oder mit anderen Erstellern, Marken und Persönlichkeiten durch einfaches Teilen mit einem Klick zu verbinden", sagte Agustina Sacerdote, Global Head of Product bei TIDAL. "Die Nutzung von Live bietet Musikfans einen einfachen Weg, neue Musik von anderen Fans in der App oder überall dort zu finden, wo ein Link geteilt wird. Wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie Live genutzt wird, um Momente über Musik zu teilen und Menschen zusammenzubringen."

Live ist in-App auf iOS und Android-Geräten verfügbar und TIDAL-Abonnenten können aus über 100 Millionen Tracks wählen, die in-App verfügbar sind. Die Tracks werden in normaler AAC-Qualität abgespielt, bis eine hochauflösende oder verlustfreie Qualität verfügbar ist. Abonnenten können nur Sessions starten und anhören, die in dem Land stattfinden, in dem ihr TIDAL-Konto registriert ist.

Live hat eine eingeschränkte Funktionalität mit Geräten von Drittanbietern.

Abonnenten können nur Sessions starten und anhören, die in dem Land stattfinden, in dem ihr TIDAL-Konto registriert ist.

ÜBER TIDAL

TIDAL ist eine globale Musikplattform, die es Fans und Künstlern ermöglicht, ganz in ihre Liebe zur Musik einzutauchen. Indem wir Künstlern bei ihren Geschäften helfen, damit sie sich auf ihr Handwerk konzentrieren können, und indem wir Erfahrungen anbieten, die die Art und Weise verbessern, wie Fans mit Musik, Künstlern und untereinander in Kontakt treten, ist TIDAL die beste Plattform für Künstler, Fans und alles, was mit Musik zu tun hat.

Der in 61 Ländern verfügbare Streaming-Dienst hat mehr als 100 Millionen Titel und über 650.000 hochwertige Videos in seinem Katalog, dazu kommen Original-Videoserien, Tausende von von Experten kuratierte Wiedergabelisten und die Entdeckung von Künstlern über TIDAL RISING. TIDAL ist in den Stufen Free (nur in den USA), HiFi und HiFi Plus erhältlich. Die HiFi Plus-Mitgliedschaft bietet Zugang zu immersiven Audiofunktionen wie Master Quality Authenticated (MQA)-Aufnahmen, Dolby Atmos Music und Sonys 360 Reality Audio-Aufnahmen für eine höhere monatliche Gebühr, die TIDAL an die Künstler zurückverteilt.

TIDAL ist Teil von Block, Inc. (NYSE: SQ), einem globalen Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tidal.com.

