DentalMonitoring setzt weiterhin den Standard für KI-gestützte kieferorthopädische Lösungen mit zwei innovativen Funktionen, die es Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, Fortschritte und Probleme im Rahmen der Behandlung besser zu visualisieren. Ein Update der Plattform mit neuer Patienten-Zeitleiste und Fortschrittsbalken ist jetzt im Dashboard für Ärztinnen und Ärzte weltweit verfügbar.

DentalMonitoring patient card timeline. (Photo: DentalMonitoring)

Mit der neuen Patienten-Zeitleiste und dem Fortschrittsbalken können Ärztinnen und Ärzte jetzt das Management von Zahnspangenpatienten mit zwei innovativen Funktionen optimieren, die sofortige Momentaufnahmen des Behandlungsfortschritts liefern.

Die Patientenkarte zeigt eine Zeitleiste an, die automatisch die Behandlung, die Hygiene und die Einhaltung der Scanvorgaben für die Patientinnen und Patienten verfolgt, und zwar aggregiert aus allen DentalMonitoring-Scans während der gesamten Behandlung. Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden können nun leicht Trends erkennen und wiederkehrende Probleme verfolgen, ohne zusätzliche Zeit am Behandlungsstuhl oder am Schreibtisch zu benötigen. Durch die vom Arzt angepasste Automatisierung und die Leistungsfähigkeit der KI bietet dies ein höheres Maß an klinischer Transparenz und Kontrolle bei der Behandlung von Zahnspangenpatienten, was letztlich den Behandlungsfortschritt und die Ergebnisse verbessert.

"DentalMonitoring wurde entwickelt, um allen Patientinnen und Patienten, die mit Zahnspangen oder Alignern behandelt werden, während ihrer gesamten Behandlung Transparenz und klinische Effizienz zu bieten", sagt Philippe Salah, CEO von DentalMonitoring. "Die neue Zeitleiste und der Fortschrittsbalken helfen Ärztinnen und Ärzten, schnell und aus der Ferne zu sehen, wie die Behandlung voranschreitet und welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Ergebnis im jeweiligen Fall zu optimieren."

Die KI-gestützten Lösungen von DentalMonitoring nutzen Automatisierung, um eine besser vernetzte Versorgung für alle Patientinnen und Patienten in allen Phasen der Behandlung zu schaffen, unerwartete klinische Ereignisse zwischen persönlichen Besuchen zu minimieren und die Behandlungszeit zu optimieren. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz in der kieferorthopädischen Versorgung mit dem Ziel, die Qualität der Versorgung zu verbessern und das Endergebnis positiv zu beeinflussen, indem es den Wert pro Arztbesuch durch proaktivere Behandlungsentscheidungen auf der Grundlage klinischer Beobachtungen, die aus der Ferne analysiert werden, erhöht. Die Software nutzt die fortschrittlichste KI auf dem Markt und ermöglicht es Ärztinnen uned Ärzten, ihre Patientinnen und Patienten besser als je zuvor zu überwachen und zwar in kürzerer Zeit, was im Ergebnis einen Wettbewerbsvorteil beim Patientenerlebnis bietet.

Praxen, die weitere Informationen wünschen, finden diese auf www.dental-monitoring.com oder können den DentalMonitoring-Stand auf der bevorstehenden AAO vom 21. bis 24. April in Chicago besuchen.

Über DentalMonitoring www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kieferorthopädie intelligenter zu machen. Unter Verwendung von der fortschrittlichsten KI der Branche hat DentalMonitoring umfassende, arztbezogene Lösungen entwickelt, die Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden dabei helfen, ihre Praxen weiterzuentwickeln und zu optimieren, eine hervorragende klinische Versorgung zu bieten und ein besseres Patientenerlebnis zu schaffen. Die einzigartigen Plattformen von DentalMonitoring ermöglichen Kieferorthopäden eine vernetzte und dabei intelligentere und nachhaltigere Betreuung vom Erstkontakt bis zur langfristigen Bindung neuer Patientinnen und Patienten bis hin zur Fernüberwachung aller Arten von Behandlungen. DentalMonitoring beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende in 18 Ländern und zehn Niederlassungen, darunter Paris, Austin, London, Sydney, Hongkong und Tokio.

Anne-Claire Sanz: +33 01 86 95 01 01

Emily de Moraes: +1 737 201 9002