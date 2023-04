Die neueste Innovation des führenden Anbieters für organische Suche verhilft Unternehmen zu einer besseren Auffindbarkeit ihrer Inhalte und erhöhter Zugänglichkeit für organische Suche

Botify, eine führende Performance-Marketing-Plattform für die organische Suche, gibt Botify Assist bekannt, eine Sammlung ChatGPT-basierter Tools für die Botify-CommunityDieses einzigartige Angebot kombiniert die enorme Intelligenz der GPT-4-API mit dem proprietären einheitlichen Datenmodell von Botify und baut auf bestehenden KI-Kernfunktionen auf, um zusätzliche Einblicke und Inhaltsempfehlungen für eine stärkere Wirkung bei der organischen Suche bereitzustellen. Durch weiteres Erschließen der Leistungsfähigkeit der Botify-Plattform werden Benutzer in die Lage versetzt, strategische Entscheidungen noch schneller zu treffen und mehr Content-Ideen in großem Umfang umzusetzen. Das hilft den Markenanbietern dabei weiter, in diesem neuen Zeitalter der Suchmaschinen gefunden zu werden.

Die organische Suche wird schnell zum bevorzugten Kanal fachkundiger digitaler Werbespezialisten. Jüngste Daten von Gartner zeigen, dass CMOs sich dafür entscheiden, die Leistungsfähigkeit der organischen Suche zu nutzen, um ihre anderen Online-Marketing-Bemühungen zu verstärken mit einer erwarteten Investitionssteigerung von 45 %, was durchschnittlich etwa 9 des gesamten Marketingbudgets entspricht.

Die erweiterten Funktionen von Botify bieten tiefer reichende Analysen und Einblicke, die Markenanbieter in die Lage versetzen, neue Gelegenheiten zu entdecken und ihre Inhalte mit noch höherer Geschwindigkeit, Relevanz und Präzision zu optimieren. Insbesondere bietet Botify Assist seinen Nutzern jetzt Zugriff auf:

Personalisierter Suchassistent , der Benutzern hilft, Informationen innerhalb der Botify-Plattform von über 1.000 Datenpunkten zu finden. Benutzer können einfache Fragen in Umgangssprache stellen, während das Tool fortschrittliche Technologie verwendet, um Ergebnisse in Echtzeit zu suchen und zu liefern, ohne dass komplizierte Suchanfragen oder Filter erforderlich sind. Die benutzerfreundliche, Chat-ähnliche Oberfläche macht es jedem leicht, die benötigten Antworten schnell zu finden.

, der Benutzern hilft, Informationen innerhalb der Botify-Plattform von über 1.000 Datenpunkten zu finden. Benutzer können einfache Fragen in Umgangssprache stellen, während das Tool fortschrittliche Technologie verwendet, um Ergebnisse in Echtzeit zu suchen und zu liefern, ohne dass komplizierte Suchanfragen oder Filter erforderlich sind. Die benutzerfreundliche, Chat-ähnliche Oberfläche macht es jedem leicht, die benötigten Antworten schnell zu finden. KI-gestützte Empfehlungen zur Inhaltsoptimierung, um Autoren bei der Entwicklung der relevantesten und wirkungsvollsten Webinhalte in Hinsicht auf ultimative Auffindbarkeit zu unterstützen. Auf Grundlage einer Analyse der Seiten und der neuesten Suchtrends entwickelt Botify Assist maßgeschneiderte Empfehlungen zur Verbesserung von Seitentiteln und Meta-Beschreibungen der strategisch wichtigsten Zielseiten sowie zur Identifizierung von Inhaltslücken, indem zusätzliche relevante Themen und Schlüsselwörter empfohlen werden was sowohl die nachhaltige Sichtbarkeit fördert als auch die Markenautorität.

Nachdem Botify bereits mit Microsoft Bing zusammengearbeitet hat, um die Indizierung der wichtigsten Webseiten seiner Kunden in Echtzeit zu fördern, integriert Botify jetzt dieselbe generative Intelligenz, die von Bing unterstützt wird, um Firmenteams noch wertvollere Dienste zur Verfügung zu stellen.

KI schreibt die Regeln der organischen Suche neu. Insbesondere wie Ergebnisse durch neue Large Language Models sortiert und zusammengefasst werden. Mit der Zeit wird es für die Websites der Unternehmen unmöglich werden, mit den Veränderungen und Benutzeranforderungen Schritt zu halten, ohne sich auf KI-Innovationen zu stützen. Botify nutzt die unternehmenskritischen Fortschritte der KI-Innovationen in der Suchtechnologie, und stellt nun wesentliche ChatGPT-fähige Funktionen bereit, um die organische Auffindbarkeit sowohl mit Geschwindigkeit als auch mit Relevanz in hohem Maße zu unterstützen.

"Mit der Einführung der generativen KI können Markenanbieter schneller und mit höherer Relevanz als je zuvor auf Änderungen in den Verbrauchertrends reagieren", sagte Adrien Menard, Mitbegründer und CEO von Botify. "KI war schon von Anfang an eine Stütze unserer Innovationen, daher war es naheliegend, die neuen Möglichkeiten von ChatGPT anzunehmen. Botify war schon immer an der Spitze der organischen Suchinnovation und ist auch weiterhin engagiert, die Zukunft der Branche zu gestalten. Wir freuen uns, unseren Kunden diese hochmodernen Funktionen anbieten zu können."

Über Botify

Botify, eine führende Performance-Marketing-Plattform für die organische Suche, stärkt durch die Verbesserung der Auffindbarkeit von Inhalten das digitale Markenerlebnis. Mithilfe von proprietären First-Party-Daten schützt und skaliert Botify den organischen Web-Traffic und liefert tiefere Einblicke sowie ein besseres Verständnis für den versteckten ROI der organischen Suche. Dadurch ergeben sich intelligente Möglichkeiten, relevante Suchergebnisse und die Rentabilität zu optimieren und gleichzeitig eine stärkere Markenautorität aufzubauen.

