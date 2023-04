Das ExaGrid Reseller Partner Program wurde in den wichtigen Leitfaden für Mitglieder des IT-Channel-Ökosystems aufgenommen

ExaGrid, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, hat heute bekannt gegeben, dass das ExaGrid Reseller-Partnerprogramm von CRN, einer Marke von The Channel Company, in seinem Partner Program Guide 2023 ausgezeichnet wurde. Dieser jährlich veröffentlichte Leitfaden bietet Mitgliedern des IT-Channel-Ökosystems wichtige Informationen, wenn sie in den Partnerprogrammen von Technologieherstellern nach den Anbietern suchen, die ihre Geschäftsanforderungen am besten erfüllen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005268/de/

(Graphic: Business Wire)

Für Lösungsanbieter wie Managed Service Provider (MSPs), Value-Added Reseller (VARs), Systemintegratoren und strategische Dienstleister ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung, mit welchen IT-Herstellern, Dienstleistern und Distributoren sie bei der Entwicklung erstklassiger Technologielösungen zusammenarbeiten sollten, die Breite und Tiefe der von diesen Unternehmen angebotenen Partnerprogramme. Durch überzeugende Elemente wie beispielsweise finanzielle Anreize, Vertriebs- und Marketingunterstützung, Ausbildung und Zertifizierung, technischer Support, usw. können sich Anbieter vom Wettbewerb abheben und eine Schlüsselrolle bei der Förderung des langfristigen Wachstums der Partner spielen.

Im Partner Program Guide 2023 wurden die Anbieter anhand von Programmanforderungen und -angeboten wie Partnerschulung und -weiterbildung, Support vor und nach dem Kauf, Marketingprogramme und -ressourcen, technischer Support und Kommunikation bewertet.

ExaGrid bietet im Rahmen seines ExaGrid Reseller-Partnerprogramms zahlreiche Innovationen an, darunter:

Kein Bestand erforderlich

Keine Meilensteine oder Verpflichtungen erforderlich

Registrierung von Geschäftsabschlüssen für Wiederverkäufer, die ExaGrid Möglichkeiten zum Schutz der Gewinnspanne bieten

SPIFF-Programme für Vertriebsbeauftragte von Wiederverkäufern und Lösungsarchitekten

Meeting-Maker-Boni für Meetings mit potenziellen Kunden

ExaGrid vertreibt mit eigenem Vertriebspersonal, einschließlich technischer Systemingenieure im Außendienst

ExaGrid übernimmt den gesamten Kundensupport, und die Wiederverkäufer erhalten alle zukünftigen Bestellungen für Geräte sowie Wartungs- und Supportverlängerungen

"ExaGrid fühlt sich geehrt, in den CRN Partner Program Guide 2023 aufgenommen zu werden", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid hat mehrere Jahre an der Perfektionierung seines Go-to-Market-Ansatzes mit Wiederverkäufern gearbeitet, und wir glauben, dass wir über eines der stärksten Wiederverkäuferprogramme in der Branche verfügen. Darüber hinaus wissen unsere derzeitigen Partner, dass ExaGrid Tiered Backup Storage bestens funktioniert und sich durch einzigartige Vorteile auszeichnet, die die Backup- und Wiederherstellungsleistung in der Backup-Umgebung von Kunden verbessern, über die beste Ransomware-Wiederherstellungslösung verfügt und Kunden einen unglaublichen Kundensupport bietet, sodass die Verwendung von ExaGrid nachdrücklich empfohlen werden kann. Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Partnerschaften mit führenden Wiederverkäufern und Distributoren weltweit im Jahr 2023", fuhr er fort.

"In der heutigen Welt ist der Bedarf an Innovation größer denn je", so Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. "Lösungsanbieter suchen nach Lieferanten, die mit der Entwicklung ihres Geschäfts und den sich ändernden Kundenanforderungen Schritt halten können. Der CRN Partner Program Guide 2023 bietet tiefe Einblicke in die Stärken der einzelnen Programme und rückt diejenigen Anbieter ins Rampenlicht, die sich der Unterstützung ihrer Partnergemeinschaft verschrieben haben und positive Veränderungen im gesamten IT-Channel vorantreiben."

Der 2023 Partner Program Guide wird in der April-Ausgabe 2023 von CRN und online unter www.CRN.com/PPG erscheinen.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt in den folgenden Ländern und Regionen Vertriebsmitarbeiter und Systemtechniker vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Indien, Israel, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien, USA und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf unseren NPS-Wert von über 81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company verhilft dem IT-Vertrieb zu bahnbrechenden Erfolgen mit dominanten Medien, spannenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Weiterbildung sowie innovativen Marketingdienstleistungen und -plattformen. Als Katalysator für die Vertriebskanäle verbinden wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endverbraucher und stärken sie. Wir können auf fast 40 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurückblicken und nutzen unser umfassendes Wissen, um innovative neue Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen des Technologiemarkts zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

Folgen Sie The Channel Company auf: Twitter, LinkedIn und Facebook.

© 2023 The Channel Company LLC. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005268/de/

Contacts:

Medien ExaGrid:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

The Channel Company:

Natalie Lewis

The Channel Company

nlewis@thechannelcompany.com