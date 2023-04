Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für 5G- und Cloud-native Technologien, gab heute den Abschluss seines ersten Auftrags für die Customer 360 MDM Plattform RFP mit der Tecnotree Sensa Intelligence Plattform bekannt, die vor lediglich zwei Monaten eingeführt wurde. Tecnotree wurde für dieses Projekt von dem erstklassigen lateinamerikanischen Betreiber für das Kundendatenkonsolidierungssystem auf Grundlage der Tecnotree Sensa Intelligence Plattform ausgewählt.

Tecnotree Sensa ist eine neue KI-fähige Technologie, die für das ganze Tecnotree Portfolio nutzbar ist, um die Erstellung von konfigurierbaren Lösungen zu ermöglichen, die digitale Erfahrungen mit Intelligenz vermenschlichen werden, im Hinblick auf Telefongesellschaften sowie andere Industriebereiche wie etwa das Gesundheitswesen, Bildungswesen, Sport, Finanzdienstleistungen, den Unterhaltungssektor, Gaming und die unternehmerische Realität. Die KI-fähigen, digitalen Erfahrungen von Tecnotree Sensa bieten eine 5G- und KI-vertiefende Kundenbindung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, indem sie die 5G-orientierte Monetarisierung nutzen.

Diese Vereinbarung mit einem langjährigen Kunden unterstreicht die Cross-Selling- und Up-Selling-Fähigkeiten von Sensa für das gesamte digitale Portfolio von Tecnotree. Tecnotree bietet eine umfassende Lösung für die Anforderungen der Betreiber im Hinblick auf zentralisierte Kundeninformationen auf allen seinen Business Support Systems (BSS) Plattformen. Diese Lösung wird die Daten von mehreren traditionellen CRM- (Customer Relationship Management) und Abrechnungsgrundlagen konsolidieren und aktualisieren, wobei sie nahtlos in die Kundeninteraktionskanäle und Backend-Plattformen integriert werden. Der von Sensa bereitgestellte Intelligent Customer 360 Lösungsansatz von Tecnotree wird eine Einzelansicht über mehrere traditionelle, Backend-CRM- und Abrechnungsanwendungen hinweg bieten, die Informationen von mehreren Plattformen in Echtzeit konsolidieren und die Kerngeschäftsbereiche automatisch auflösen, um eine zeitliche und vertikale Sicht auf den Kunden erstellen zu können. Diese aggregierte und hochdynamische Sicht auf den Kunden wird das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Herausforderungen nicht nur durch die Bereitstellung einer Einzelansicht auf den Kunden zu bewältigen, sondern indem sie in die Lage versetzt werden, eine bessere Übersicht über die Kundenzufriedenheitsindikatoren (KPIs) zu erlangen.

Die Implementierung der vorgeschlagenen Lösung besitzt folgende Vorteile:

Konsolidierung der Kundeninformationen in einer Einzelanwendung führt zur Verbesserung der Qualität und Zuverlässigkeit der Daten, die auf unterschiedlichen Kanälen präsentiert werden.

Tiefe Einblicke und fundierte Kenntnisse über die Kunden, die von unterschiedlichen Backend-Systemen angesammelt werden, darunter traditionelle, CRM- und Abrechnungsanwendungen.

Digitalisierung und Offenlegung von Kundeninformationen sowohl für traditionelle als auch Font-End-Systeme zur Verbesserung der Geschwindigkeit, mit der die Nutzer die Kundendaten überprüfen können.

Reduzierung der Umsatzdaten- und Post-Sales-Managementfehler durch Sicherstellung korrekter Kundendaten wird mithilfe einer umfassenden 360-Grad-Ansicht gewährleistet.

Höhere Kundenzufriedenheit durch eine verbesserte Identifizierung und Konsolidierung der Informationen.

Beschleunigung der Informationsverdichtung mithilfe der Low Code/No Code AI Platform von Sensa, die eine Orchestrierung zwischen heterogenen Anwendungen ermöglicht.

Vereinfachte Ausstattung mit einer offenen digitalen Plattform basierend auf MForum Open Digital Architecture Standards und Open APIs.

"Wir sind hocherfreut, dass für die Implementierung unserer neuesten KI-Software die Sensa Intelligence Plattform ausgewählt wurde. Diese innovative Plattform wird nahtlos für das gesamte digitale Portfolio und die Technologien von Tecnotree eingesetzt und dabei eine umfassende Digital BSS Suite für Telefongesellschaften umfassen", so Padma Ravichander, CEO von Tecnotree. "Diese Partnerschaft bedeutet einen wichtigen Schritt vorwärts für Tecnotree und veranschaulicht unsere Verpflichtung, innovative Lösungen bereitzustellen, um unsere Kunden zu unterstützen, in einer sich rasch wandelnden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die hochmoderne Technologie wird die Kunden in die Lage versetzen, unser Produkt- und Serviceleistungsportfolio zu nutzen, wobei wir den Kundenmeinungen die wichtigste Bedeutung bei ihren digitalen Erlebnissen zukommen lassen."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

