Im Mittelpunkt der globalen Veranstaltung steht die Rolle der Elektrifizierung im Wettlauf um die Nachhaltigkeit

ZAPI GROUP, ein weltweit führender Anbieter von Produkten für die Fahrzeugelektrifizierung, kündigte die Rückkehr der virtuellen Konferenz Future of Electrification an, die vom 9. bis 10. Mai 2023 stattfinden wird.

Diese zweitägige Veranstaltung umfasst Schulungssitzungen über Fallstudien zur Elektrifizierung, neuere Forschung, neue Technologien, Transformations-Management und den ROI der Nachhaltigkeit allesamt dazu gedacht, Organisationen im globalen Wettlauf um eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen. Die Konferenz zielt darauf ab, Verbindungen, Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der weltweiten Elektrifizierungsbemühungen durch Diskussionen, Geschäftsfallstudien und technische Präsentationen zu fördern.

"Wir freuen uns, Elektrifizierungsexperten aus der ganzen Welt zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zusammenzubringen. Diese Konferenz unterstreicht die entscheidende Rolle der Elektrifizierung bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele vieler Unternehmen, da es um ein Thema geht, das für alle im Vordergrund steht", sagte Claes Avasjo, Executive Director of Global Sales and Marketing der ZAPI GROUP.

Der Hauptredner und Professor für Finanzen an der London Business School, Alex Edmans, wird seine Erkenntnisse und Perspektiven zum Geschäftsszenario der Elektrifizierung erläutern. Professor Edmans hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen, im britischen Parlament ausgesagt, den TED-Vortrag "What to Trust in a Post-Truth World" präsentiert sowie die TEDx-Vorträge "The Pie-Growing Mindset" und "The Social Responsibility of Business" gehalten. Diese Präsentationen haben zusammen 2,5 Millionen Aufrufe erhalten.

Zu den Hauptrednern der diesjährigen Future of Electrification-Konferenz gehören Austin Caskey von Sunbelt Rentals, einem der größten Anbieter von Mietlösungen für Industrie- und Baumaschinen in Nordamerika, und Steve Sokolsky von CALSTART, einem gemeinnützigen Konsortium aus Privatunternehmen, Regierungsbehörden und wissenschaftlichen Institutionen, die sich die Entwicklung sauberer, effizienter alternativer Kraftstofflösungen für die Transportbranche zum Ziel gesetzt haben. Mr. Caskey wird die üblichen Herausforderungen mit dem Offboard-Laden für Elektroantriebe ansprechen und Möglichkeiten erörtern, wie sie durch Standardisierung und gemeinsame Komponenten angegangen werden können. Herr Sokolsky wird über staatliche und bundesstaatliche Anreize sprechen, die sich positiv auf verschiedene Branchen auswirken und dazu beitragen, neue emissionsfreie Offroad-Maschinen in den Vereinigten Staaten auf den Markt zu bringen.

Registrierte Teilnehmer können jetzt auf die Konferenzagenda zugreifen. Während die Teilnahme kostenlos ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Um sich anzumelden und den Veranstaltungsplan einzusehen, besuchen Sie futureofelectrification.org.

Über die ZAPI GROUP

Die ZAPI GROUP gestaltet den Übergang zu einer vollelektrischen Zukunft durch ihre Expertise in Systemintegration und ein hochintegriertes Produktportfolio mit Bewegungssteuerungen, Elektromotoren, Hochfrequenz-Akkuladegeräten und autonomer Navigationssoftware für den Einsatz in vollelektrischen und hybriden Fahrzeugen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung mit umfassender Systemerfahrung, führenden Innovationen und der Passion, den Erfolg der Kunden voranzutreiben, zählt die ZAPI GROUP heute mehr als 1500 Mitarbeiter weltweit mit einem Gesamtjahresumsatz von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Besuchen Sie www.zapigroup.com für weitere Informationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230404005448/de/

Contacts:

Carley Gray, Communiqué PR

Tel.: (206) 282-4923 ext. 114

ZapiGroupPR@communiquepr.com