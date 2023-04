Das Unternehmen wird jüngstes Mitglied der weltweit größten Initiative für nachhaltige und verantwortliche Unternehmensführung und stärkt damit sein Engagement für einen gerechten Wandel in der Landwirtschaft

Aleph Farms, das erste Unternehmen, das kultivierte Steaks direkt aus nicht modifizierten Zellen einer Kuh züchtet, gab heute seinen Beitritt zum United Nations Global Compact bekannt, einer freiwilligen Führungsplattform für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken. Als Mitglied des UN Global Compact wird Aleph Farms jährlich einen Fortschrittsbericht (Communication on Progress, COP) veröffentlichen, um das anhaltende Engagement des Unternehmens für verantwortliches unternehmerisches Handeln zur Unterstützung breiterer gesellschaftlicher Ziele zu demonstrieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen zusammen mit mehr als 18.000 Unterzeichnern rund um den Globus an der Umsetzung von Strategien für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln arbeiten.

"Die Geschäftsprinzipien von Aleph Farms, einschließlich unserer Selbstverpflichtung zu einer Netto-Null-Emissionsbilanz, sind Ausdruck unserer umfassenden Nachhaltigkeitsphilosophie und unserer übergeordneten Mission zur Unterstützung eines gerechten Wandels in der Landwirtschaft. Der UN Global Compact ist ein führendes Rahmenwerk für die Entwicklung optimaler Praktiken in den ESG-Bereichen (Environment, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Wir fühlen uns sehr geehrt, ein vollwertiger Teilnehmer zu werden und dazu beitragen zu können, weltweit den Standard für nachhaltige und verantwortungsvolle Lebensmittelsysteme zu setzen", sagte Didier Toubia, CEO und Mitgründer von Aleph Farms. "Wir freuen uns darauf, zusammen mit Unternehmen auf der ganzen Welt unsere gemeinsamen Ziele voranzutreiben, nämlich eine stabilere und integrativere Weltwirtschaft zu schaffen, in der alle Beteiligten ein Mitspracherecht haben, auch und gerade diejenigen, die bislang nicht in die Diskussion einbezogen waren."

Der UN Global Compact wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen und ist mit mehr als 15.000 Unterzeichnerunternehmen und 3.800 nicht kommerziellen Unterzeichnern in über 160 Ländern und mehr als 69 lokalen Netzwerken die größte Nachhaltigkeitsinitiative der Welt. Zusätzlich zu ihrer Verpflichtung zu den Zehn Prinzipien, die sich auf Bereiche wie Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruptionsmaßnahmen konzentrieren, engagieren sich die Teilnehmer des UN Global Compact auch für die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Sustainable Development Goals (SDGs).

Die Zehn Prinzipien stammen aus richtungsweisenden UN-Erklärungen und -Übereinkommen wie etwa der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dienen als normative Grundlage für verantwortungsvolle Unternehmen. Als Teil seiner ständigen Selbstverpflichtung zur Einhaltung dieser Prinzipien wird Aleph Farms ab 2024 einen jährlichen COP vorlegen. Dieser befasst sich mit dem Engagement des Unternehmens bei der Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsthemen, den Bemühungen zur Abwendung negativer sozialer und ökologischer Auswirkungen, den Leistungskennzahlen und der Reaktion, den Abhilfemaßnahmen und den Berichterstattungsmechanismen, die zur Auswertung der gemachten Erfahrungen eingesetzt werden. Auf diese Weise hält Aleph Farms nicht nur seine Verpflichtungen gegenüber den Menschen und dem Planeten ein, sondern schafft auch die Voraussetzungen für langfristiges Wachstum.

Aleph Farms bereitet sich auf die Markteinführung seines ersten Produkts, eines kultivierten dünngeschnittenes Steaks, vor und arbeitet dazu eng mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Das Unternehmen plant darüber hinaus, verschiedene Arten von Steak sowie andere auf Tierzellen basierende Produkte wie etwa kultiviertes Collagen durch zusätzliche proprietäre Kapazitäten zu produzieren. Aleph Farms kann von einem einzigen befruchteten Ei Tausende Tonnen kultiviertes Fleisch züchten und trägt damit zu einem gerechten und offenen Übergang zu nachhaltigen und sicheren Nahrungssystemen bei.

Über Aleph Farms

Aleph Farms züchtet kultivierte Rindersteaks aus Zellen, die von einer lebenden Kuh isoliert und nicht immortalisiert oder gentechnisch verändert wurden, wodurch das Schlachten vermieden und die Umweltbelastung erheblich reduziert wird. Das Unternehmen wurde 2017 von Didier Toubia, The Kitchen Hub by Strauss Group und Professor Shulamit Levenberg vom Technion Israel Institute of Technology gegründet. Das Unternehmen hat die Vision, bedingungslose Ernährung für jedermann, jederzeit und überall sicherzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie Aleph Farms auf Instagram, Twitter, Facebook oder LinkedIn folgen oder auf www.aleph-farms.com besuchen. Die Pressemappe von Aleph Farms finden Sie hier.

