MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Hahn-Verkauf:

"Das Trierer Unternehmen Triwo um Peter Adrian darf den Flughafen Hahn kaufen. Damit endet ein schwieriges Kapitel des insolventen Flughafens, dessen Eigentümerwechsel an chinesische Firmen unglücklich, teils chaotisch und blamabel verliefen. Nun könnte es aber wieder aufwärtsgehen im Hunsrück. Auch die Hoffnung auf eine beständige Lösung ist groß. Die Vorzeichen dafür stehen gut. Der Hahn geht an einen Unternehmer aus der Region, der in die Region investieren will."/zz/DP/jha