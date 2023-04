OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Rückgang bei den Pflege-Azubis:

"In einem Land, in dem ohnehin schon ein Fachkräftemangel herrscht - im Handwerk, in der Verwaltung, in der Kinderbetreuung, in der Informatik -, steht die Pflege bei jungen Menschen selten auf der Liste der Traumberufe. Die hohe körperliche Belastung sowie Schicht- und Wochenendarbeit sind weiterhin frustrierend. Die Pflege hat aber auch ein ausgewachsenes Imageproblem. Waschen, Wickeln, Füttern: Zu oft wird die Pflege auf diesen Dreiklang reduziert. Dabei sind examinierte Pflegekräfte kein Hilfspersonal, sondern hoch qualifizierte Fachkräfte, deren Aufgabenspektrum die reine Versorgung der Menschen weit übersteigt."/zz/DP/he