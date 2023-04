BERLIN (dpa-AFX) - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin ihre Frühjahrsprognose vor. Wie vorab bekannt wurde, wird mit einer besseren wirtschaftlichen Lage gerechnet. Die Institute erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr leicht um 0,3 Prozent zulegt. Im Herbst hatten sie noch prognostiziert, dass die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent schrumpft.

Die Institute sind damit leicht zuversichtlicher als die "Wirtschaftsweisen" und die Bundesregierung, die für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 0,2 Prozent rechnen. Eine befürchtete Rezession in Deutschland bleibt den Prognosen zufolge aus. Begründet wurde dies vor allem damit, dass die Energiepreiskrise nicht eskalierte.

Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose von vier Instituten wird zweimal im Jahr erstellt, im Frühjahr sowie im Herbst. Beteiligt sind daran das ifo Institut, das Kiel Institut für Weltwirtschaft, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle und das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen./lfo/DP/jha