Isernhagen (ots) -Die neue Publikation des Autors Dr. Roman Haase beschreibt das Comeback einer uralten Idee. Clubs, Orden, kleine Organisationen, dezentrale Zusammenkünfte sind auf dem Vormarsch. Eine tribale Gesellschaft formiert sich. Sie agiert im Geheimen, ist von außen oft unsichtbar, sie verfügt über eigene Gesetze, Währungen und Governancemethoden.In den Clubs geht es um digitale Währungsinvestitionen, das Sammeln von Kunst oder um einfache Spielgemeinschaften. Mit den Möglichkeiten KI gestützter Technik können sie in abgeschlossenen Clubs ungestört ihren Interessen nachgehen. Oft ist ein einziges Bild als Token die Eintrittskarte für eine exklusive Gesellschaft. Ohne Token kein Zutritt.Gesellschaftspolitisch trifft dies auf reichhaltigen Nährboden. Viele haben das Vertrauen in die etablierten Institutionen verloren. In Zeiten großer Unsicherheit suchen Akteure Schutz unter Gleichgesinnten. Abschottung statt Transparenz. Der Club als digitaler Geheimbund ist eine neue Antwort auf viele anstehenden Herausforderungen. Die Technik macht es möglich. NFTs (Non Fungible Token) bieten den blockchainbasierten Zugangscode.Kleine, mittlere und große Clubs und Clans agieren heute ähnlich wie Geheimbünde vor 1000 Jahren. Sie haben mittlerweile oft eine eigene Währung und lassen nicht jeden hinein. Wer dabei ist, bleibt dabei - wer ausschert, wird bestraft. Ohne Token kein Zutritt.Dieses Buch geht auf die erfolgreichen Clubs der Neuzeit ein und stellt Erfolgsregeln für erfolgreiche und bewährte Modelle vor.Das mit vielen Fallbeispielen versehene Buch beschreibt die Mechanismen der Clubs und ihr jeweiliges Ökosystem.Das Buch erscheint im ersten Halbjahr 2023 im Cr2-Media Verlag, umfasst 144 Seiten und kostet 16 Euro 90.