News von Trading-Treff.de Auch am Dienstag präsentierte unser Dax nochmal Stärke, konnte sich dabei aber gerade noch so an seiner Stange halten. Da muss er zum Mittwoch nun aufpassen, dass man ihm das nicht schon als Schwäche nun auslegt. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...