Gute News von BMW. Der Autobauer hat seinen Absatz in den USA gesteigert. 82 466 Fahrzeuge der Marke BMW seien im ersten Quartal verkauft worden, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Das waren 11,9 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ergebnis der guten Arbeit: Die BMW-Aktie hat im laufenden Jahr bereits rund 22 Prozent zugelegt und hat damit im Vergleich zu Wettbewerber Mercedes (15 Prozent) die Nase vorne.

Den vollständigen Artikel lesen ...