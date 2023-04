DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BUCHVERLAGE - Deutsche Buchverlage wollen den Einsatz von KI zur Verbesserung des Lektorats oder zum Erstellen von Klappentexten prüfen. "Wir experimentieren mit ChatGPT und überlegen, wo es sinnvoll sein könnte, damit zu arbeiten, im Lektorat etwa, im Korrektorat oder bei der Verschlagwortung von Texten", sagte Friederike Schilbach, Leitende Lektorin beim Aufbau Verlag, der Frankfurter Rundschau. "Vielleicht schreibt ChatGPT ja auch bald schon super Klappentexte." (Frankfurter Rundschau)

INFLATION - Die EZB muss nach Ansicht von Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing die Leitzinsen weiter anheben. "Die Geldpolitik kann den Preisanstieg bei Energieprodukten nicht verhindern oder ungeschehen machen. Was aber inzwischen kaum mehr umstritten ist: die EZB - übrigens in schlechter Gesellschaft von Fed und Bank of England - hat die Inflationsentwicklung zunächst falsch als vorübergehend eingeschätzt und zu spät mit Zinserhöhungen reagiert", sagte Issing der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

BANK OF ENGLAND - Huw Pill, Chefvolkswirt der Bank of England, deutet für Mai eine weitere Zinserhöhung an. Die Zentralbank müsse bei ihren Kampf gegen die hohe Inflation "die Arbeit zu Ende bringen", sagte Pill. Allerdings stehe der geldpolitische Ausschuss vor einer schwierigen Entscheidung, ob er die Zinssätze von 4,25 Prozent wieder anheben solle, insbesondere in einer Zeit mit einer Schwäche der Finanzmärkte. "Alles in allem bleibt die Aufgabe, eine ausreichende Straffung der Geldpolitik zu gewährleisten, um die Aufgabe zu Ende zu bringen und die Inflation nachhaltig auf das 2-Prozent-Ziel zurückzuführen", sagte er. (Financial Times)

