AUTO1 Group veröffentlicht ESG-Bericht 2022 Der ESG-Bericht zeigt Fortschritte in allen Bereichen und rückt den Transparenz-Schwerpunkt des Unternehmens im historisch undurchsichtigen Gebrauchtwagenmarkt weiter in den Fokus. Berlin, 5. April 2023 - AUTO1 Group, Europas führende digitale Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, veröffentlichte heute den zweiten ESG-Bericht und legt darin deutliche Fortschritte in zahlreichen Bereichen wie etwa bei Transparenz, Governance und den neu gegründeten AUTO1 Gemeinschaften dar. Im Jahr 2022 bekräftigte das Unternehmen seine Verpflichtung, bis 2030 klimaneutral zu werden. Die hohe Bedeutung von ESG bei der AUTO1 Group spiegelt sich auch in ihrer erstklassigen Governance-Struktur wider. Dazu zählt ein spezieller ESG-Ausschuss im Aufsichtsrat, den AUTO1 Group freiwillig stellt und der über die Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex hinausgeht. Darüber hinaus umfasst die Governance-Struktur die Vorstandsebene sowie den ESG-Lenkungsausschuss auf operativer Ebene. Markus Boser, CFO AUTO1 Group und Vorstandsbeauftragter für Nachhaltigkeit, ESG Botschafter und Vorsitzender des ESG-Lenkungsausschusses: "Wir spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den historisch sehr undurchsichtigen Gebrauchtwagenmarkt transparenter zu machen. Außerdem helfen wir dabei, den Markt in Zukunft grüner und verbraucherfreundlicher zu gestalten. In unserem zweiten ESG-Bericht zeigen wir, dass wir in einigen Bereichen große Fortschritte gemacht haben, während wir in anderen Bereichen noch ganz am Anfang stehen. Wir werden unseren Kunden auch dieses Jahr deutlich bessere Erlebnisse bieten und gleichzeitig werden wir unsere ESG-Initiativen weiter vorantreiben. Dazu gehört unter anderem, dass wir uns bis 2026 dazu verpflichten 25 % Frauen im Vorstand und 25 % Frauen in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands zu beschäftigen. Wir freuen uns, in das neue Jahr zu starten." Aufgrund des deutlichen Fortschritts im Jahr 2022 in allen drei ESG-Bereichen hat MSCI das ESG-Rating der AUTO1 Group im Oktober 2022 von BBB auf AA angehoben. Mit dem ESG-Bericht 2022 legt AUTO1 Group die wichtigsten nichtfinanziellen Kennzahlen gemäß der EU-Taxonomieverordnung und dem SASB-Standard offen. Der ESG-Bericht 2022 kann hier auf der Website von AUTO1 Group heruntergeladen werden. Der Geschäftsbericht 2022 ist hier verfügbar. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2022 einen Umsatz von 6,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Telefon: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com



