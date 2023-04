DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

CITI - Der bisherige Citi-Investmentbanking-Chef in Deutschland, Peter Kimpel, hat die US-Investmentbank Ende März verlassen, wie aus einem internen Memo des US-Geldhauses hervorgeht, das dem Handelsblatt vorliegt. Seine Aufgaben sollen künftig verschiedene Personen übernehmen. Citi lehnte eine Stellungnahme ab. Kimpel - der früher auch bei Barclays und Rocket Internet gearbeitet hatte - war zunächst nicht zu erreichen. Wie mehrere ehemalige Weggefährten berichten, hatte Kimpel die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn hat wegen Zugausfällen und Verspätungen im vergangenen Jahr mit einer Rekordsumme ihre Kunden entschädigen müssen. Wie die Rheinische Post berichtet, zahlte das Unternehmen insgesamt 92,7 Millionen Euro an Reisende aus, 54,5 Millionen Euro mehr als noch 2021. Ein Bahnsprecher bestätigte der Redaktion die Zahlen. Vor allem im Sommer gab es zum Teil Chaos an den Bahnhöfen. (Rheinische Post)

NORDLB - Während sich die Eigentümer über die künftige Ausrichtung streiten, bekommt die Norddeutsche Landesbank (NordLB) Druck von der EZB-Bankenaufsicht. Die Landesbank soll bestehende Mängel in der Risikoüberwachung beheben. Die Kontrolleure aus der Europäischen Zentralbank sind der Ansicht, dass die NordLB ihre Risiken besser überwachen muss, wie mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. (Handelsblatt)

UBS - Der Schweizer Großbank winkt in diesem Jahr ein Rekordgewinn. Davon gehen Analysten im Gespräch mit dem Handelsblatt aus. Grund dafür ist der niedrige Kaufpreis für die Credit Suisse. Für rund 3 Milliarden Dollar erhält die UBS Zugriff auf das Eigenkapital des einstigen Konkurrenten. Es belief sich zuletzt auf über 43 Milliarden Dollar. Ein weiterer Vorteil ist der Schuldenerlass in Höhe von 16 Milliarden Dollar. Beide Faktoren blähen Gewinn und Eigenkapital der neuen Megabank auf. (Handelsblatt)

INTESA SANPAOLO - Die größte Bank Italiens, Intesa Sanpaolo, will auch im Ausland stärker wachsen und setzt dabei vor allem auf organisches Wachstum. Marco Elio Rottigni, Chef der Sparte International Subsidiary Banks (ISBD) schließt Akquisitionen zwar nicht grundsätzlich aus. Sie seien aber noch nicht zentraler Bestandteil der Strategie. (Börsen-Zeitung)

EURONEXT - Stephane Boujnah, CEO des größten europäischen Börsenbetreibers, hat die von der EU vorgeschlagene Einrichtung einer zentralen Datenbank für den Aktienhandel kritisiert und davor gewarnt, dass Kleinanleger Gefahr laufen, Opfer von raffinierteren Händlern zu werden. Boujnah sagte der Financial Times, dass die Pläne für eine konsolidierte Live-Datenbank der Aktien- und Anleihekurse, die in ganz Europa gehandelt werden, eine Fülle von Handelsmöglichkeiten für größere Firmen mit größerer Reichweite schaffen könnten, während sie kleineren Anlegern schadeten, da sie keinen Zugang zu den besten Preisen haben. (Financial Times)

