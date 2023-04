The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.04.2023ISIN NameUSU09513HH57 BMW US CAP. 18/23 REGSDE000HLB4S75 LB.HESS.-THR. IHS 18/23XS1394065756 LAENSFOERSAEK.HYP 16/23US05964HAG02 BCO SANTANDER 18/23XS1806457211 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/23XS2330162764 KRED.F.WIED.21/23 MTN RCXS2171737799 NIDDA HEALTHC.REG-S 20/24XS2329613330 AIIB 21/23 MTNUS05964HAH84 BCO SANTANDER 18/23 FLRXS1346695437 ALSTRIA OFF.RE.ANL.16/23DE000CB0F4C1 COBA COLL FLR.ANL.15/23DE000NLB2UJ2 NORDLB GELDM.FRN 10/18