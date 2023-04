HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4144/ Lukas Stipkovich ist Head of Research der Advisory Invest und seit rund 35 Jahren im Markt tätig. Für den Termin hat er sich ein Berkshire Hathaway Hemd angezogen und ein Cherry Coke, wie es auch Warren Buffett liebt, mitgebracht. Wir sprechen über Märkte und auch den Food, Travel & Finance Blog von Lukas. Early Stationen bei der Giro, SBC Warburg, CA IB, oder ABN Amro / RBS, und Kepler Cheuvreux sind ebenso Themen wie die aktuelle Zusammenarbeit mit Gregor Nadlinger für den Managed Profit Plus Fonds, für den Lukas Buyside Research betreibt. Der Mann, der auch Kandidat für einen Vorstandsjob in der Wiener Börse war, hat jedenfalls viele Anekdoten mitgebracht ....

