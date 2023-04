Der DAX dürfte am Mittwochmorgen kaum verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,05 Prozent tiefer bei 15.595 Zählern. Am Dienstag konnte der DAX zwischenzeitlich deutliche Zugewinne verzeichnen und bei 15.736 Punkten ein neues Hoch seit Januar 2022 verbuchen.Die Gewinne konnte der DAX am Dienstag allerdings nicht halten. Spekulationen über weitere Probleme im Bankensektor und schwächere Signale vom US-Arbeitsmarkt haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...