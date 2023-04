DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China einschl. Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gräber (Qingming-Fest) geschlossen. In Norwegen findet am Tag vor Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Dänemark und Norwegen bleiben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden findet nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Februar nach Anstiegen in den beiden Vormonaten wieder gesunken sein. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken sind, nachdem sie im Januar um 1,0 und im Dezember um 3,4 Prozent zugelegt hatten. Zusammen mit den Auftragsdaten kommen die zum Umsatz im verarbeitenden Gewerbe, die einen Vorgeschmack auf die Entwicklung der Produktion im Februar geben werden. Aus den jüngsten Einkaufsmanagerumfragen geht hervor, dass sich die Lieferkettenprobleme im März dramatisch verringert haben, was zu einem deutlichen Rückgang der Lieferfristen führte. Auch im Februar und in den Monaten davor war schon von besser funktionierenden Lieferketten die Rede gewesen. Das dürfte die Produktion gestützt und den Abbau der Auftragsbestände beschleunigt haben. Die Wahrnehmung bezüglich der Auftragspolster ist allerdings recht unterschiedlich. Während bei einigen Unternehmen schon vor Auftragsknappheit gewarnt wird, ist Destatis mit Blick auf die gesamte Industrie eher entspannt. Die Statistiker verwiesen darauf, dass die Auftragsbestände im Januar noch um mehr als ein Viertel über dem Vor-Corona-Niveau gelegen hätten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Februar saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 50,7 - FR 08:45 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 53,1 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 53,0 zuvor: 51,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 55,6 1. Veröff.: 55,6 zuvor: 52,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 52,0 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 53,5 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +210.000 Stellen zuvor: +242.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -69,10 Mrd. USD zuvor: -68,29 Mrd. USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 53,8 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 50,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 55,1 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.750,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.129,50 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 13.219,00 0% Nikkei-225 27.820,89 -1,6% Schanghai-Composite FEIERTAG Hang-Seng-Index FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 136,45 -1 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.603,47 +0,1% DAX-Future 15.770,00 +0,0% XDAX 15.618,67 +0,0% MDAX 27.420,99 -0,1% TecDAX 3.290,81 -0,0% EuroStoxx50 4.315,32 +0,1% Stoxx50 3.948,50 -0,1% Dow-Jones 33.402,38 -0,6% S&P-500-Index 4.100,60 -0,6% Nasdaq-Comp. 12.126,33 -0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,46 -5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Aktienmärkten wird am Mittwoch erst einmal mit einer wenig veränderten Eröffnung gerechnet. Der DAX dürfte nahe an der 15.600er Marke in den Tag starten. Vom Umfeld kommen keine stärkeren Impulse mehr, die Renditen verharren auf dem niedrigeren Niveau vom späten Dienstag, und auch der Euro kann seine Kursausschläge zum Dollar verteidigen. Die Umsätze dürften nun Richtung Osterfeiertage weiter nachlassen, auch wenn noch einige Konjunkturdaten kommen. Deutlich eingetrübt hat sich allerdings das technische Bild an den Aktienmärkten.

Rückblick: Der DAX schloss deutlich unter dem Tages- und neuem Jahreshoch von 15.737 Punkten. Auch der Euro-Stoxx-50 hatte ein neues Jahreshoch markiert. Ein erster Ausbruchsversuch aus der Konsolidierung ist damit erst einmal gescheitert, weil ein verhaltener Start der Wall Street zu Gewinnmitnahmen reizte. Am Morgen hatte die Zentralbank in Australien den Leitzins überraschend unverändert gelassen. Dies könnte als erstes Signal für Hoffnungen über ein Ende des Zinserhöhungszyklus gewertet werden, hieß es am Markt. Und die EU-Erzeugerpreise sind deutlich langsamer gestiegen als im Februar. Für gute Laune hatte aber zeitweise vor allem die monatliche Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher durch die EZB gesorgt. Die Konsumenten erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,6 (Januar: 4,9) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,4 (2,5) Prozent. In Europa waren vor allem Versicherungswerte gesucht, ihr Stoxx-Branchenindex legte um 0,4 Prozent zu. Der Index der Autoaktien konnte sich lediglich knapp behaupten. Der Aufwärtsschub der Ölaktien vom Montag droht zur Eintagsfliege zu werden. Am Dienstag stellte der Stoxx-Öl- und Gasindex mit einem Minus von 1,4 Prozent das Schlusslicht unter den Branchenindizes.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Im DAX stiegen BMW um 0,6 Prozent, Mercedes-Benz schlossen wenig verändert und VW bröckelten etwas ab. Der US-Automarkt hat einen guten Start in das neue Jahr verzeichnet. Das beste Verkaufsergebnis unter den deutschen Herstellern erzielte Audi mit einem Plus von 49 Prozent auf 52.763 Fahrzeuge. Volkswagen erzielte in den drei Monaten ein Absatzplus von 4,4 Prozent auf 67.853 Autos. BMW steigerte den Absatz im Quartal um 11,9 Prozent auf 82.466 Fahrzeuge, wovon alleine auf die Marke Mini 7.284 Einheiten entfielen, eine Zunahme um 5,9 Prozent. Deutlich aufwärts ging es im DAX mit Merck (+2,3%) und mit Henkel (+1,9%). Händler sprachen von Nachholpotenzial bei den beiden Aktien, die noch deutlich unter ihren Höchstständen liegen. Auf der anderen Seite verloren Deutsche Bank und RWE jeweils 1,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem eher ruhigen nachbörslichen Handel ist die Nordex-Aktie am Dienstag mit deutlichen Verlusten von über 4 Prozent aufgefallen. Der Hersteller von Windkraftanlagen hatte "grüne" Wandelschuldverschreibungen begeben. Für einige Anleger dürfte die Maßnahme überraschend gekommen sein, kommentierten die Analysten der Citi. Denn Nordex habe während der Telefonkonferenz am Freitag gesagt, dass man mit der vorhandenen Liquidität zufrieden sei.

USA - AKTIEN

Leichter - Enttäuschende Wirtschaftsdaten schürten Konjunktursorgen. Die Auftragseingänge der Industrie waren im Februar etwas stärker zurückgegangen als erwartet. Zudem sank die Zahl der offenen Stellen im Februar überraschend deutlich auf den niedrigsten Stand seit 21 Monaten, was auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts hindeutet. Das könnte ein negatives Signal für den März-Arbeitsmarktbericht sein, der am Freitag veröffentlicht wird. Den schwächsten Sektor stellten Energiewerte (-1,7%). Hier wurden nach der Rally des Vortags Gewinne mitgenommen. Ansonsten trennten sich Anleger mit den aufkeimenden Rezessionssorgen von Konjunkturzyklikern wie etwa Caterpillar. Die Aktie war mit minus 5,4 Prozent größter Dow-Verlierer. Virgin Orbit brachen um 23,2 Prozent ein. Nach dem gescheiterten Raketenstart im Januar ist das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen des Milliardärs Richard Branson insolvent. Der Kinobetreiber AMC Entertainment (-23,5%) hatte einem Vergleich zugestimmt, der sich auf einen Rechtsstreit mit Aktionären über eine Aktienumwandlung bezog. Die Bedingungen des Vergleichs machten den Weg frei für den Vorschlag, AMC-Vorzüge in Stammaktien zu wandeln - zusammen mit einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 und der Möglichkeit, mehr Aktien zu verkaufen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,85 -12,0 3,97 -57,4 5 Jahre 3,39 -11,3 3,50 -61,0 7 Jahre 3,38 -8,7 3,47 -58,7 10 Jahre 3,35 -6,9 3,42 -53,3 30 Jahre 3,60 -3,4 3,63 -37,0

Konjunktursorgen trieben die Anleger an den Anleihemarkt, wo die Renditen nach einer zwischenzeitlichen Erholung wieder fielen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0953 -0,0% 1,0955 1,0955 +2,3% EUR/JPY 144,27 -0,0% 144,32 144,35 +2,8% EUR/CHF 0,9923 -0,0% 1,1038 0,9943 +0,3% EUR/GBP 0,8776 +0,1% 0,8763 0,8770 -0,8% USD/JPY 131,71 -0,0% 131,74 131,77 +0,5% GBP/USD 1,2480 -0,2% 1,2502 1,2491 +3,2% USD/CNH 6,8706 -0,1% 6,8790 6,8878 -0,8% Bitcoin BTC/USD 28.598,29 +1,3% 28.221,98 28.013,83 +72,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar-Index gab nach den enttäuschenden US-Daten um 0,5 Prozent nach. "Der Devisenmarkt sorgt sich zunehmend um die US-Konjunktur", so Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Nach den jüngsten Finanzmarktturbulenzen bleibe Unsicherheit über die Frage, inwieweit die Kreditvergabe in den USA negativ beeinflusst werden könnte, was eine Abkühlung der Konjunktur verstärke. Sollten sich die Anzeichen dafür verstärken, dürfte sich der Markt zunehmend in seiner Annahme bestätigt sehen, dass die US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen beginnen könnte, während die EZB weiter mit recht falkenhaften Aussagen auf sich aufmerksam mache.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,08 80,71 +0,5% +0,37 +0,8% Brent/ICE 85,40 84,94 +0,5% +0,46 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise traten am Dienstag nach der Vortagesrally mehr oder weniger auf der Stelle. Die US-Sorte WTI notierte zum Settlement 0,4 Prozent höher bei 80,71 Dollar je Barrel. Das Ölkartell Opec und seine Verbündeten hatten am Sonntagabend mitgeteilt, dass sie ab Mai mehr als eine Million Barrel pro Tag weniger fördern wollen, was die Preise nach oben katapultiert hatte. Nach den enttäuschenden Konjunkturdaten vom Dienstag überwogen nun allerdings wieder Nachfragesorgen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.023,68 2.020,41 +0,2% +3,27 +11,0% Silber (Spot) 25,00 25,03 -0,1% -0,03 +4,3% Platin (Spot) 1.026,58 1.022,00 +0,4% +4,58 -3,9% Kupfer-Future 3,96 3,97 -0,3% -0,01 +3,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verzeichnete regen Zulauf. Neben den fallenden Anleiherenditen stützte der schwächere Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen verbilligte. Die Feinunze verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 2.021 Dollar - den höchsten Stand seit etwa einem Jahr. Das Rekordhoch von etwa 2.075 Dollar aus dem Jahr 2020 rückte in greifbare Nähe.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, geht davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen noch weiter erhöhen muss, um die Inflation zu senken. "In meiner Modellprojektion bewegt sich die Geldpolitik dieses Jahr weiter ins restriktive Territorium, um die Inflation auf einen Pfad Richtung 2 Prozent zu bringen", sagte Mester in einer Rede in New York. Sie sieht den Leitzins bei über 5 Prozent. Es gebe einer "erhöhte Unsicherheit" für die wirtschaftlichen Aussichten wegen der jüngsten Banken-Turbulenzen im Zuge des rapiden Kollapses der Silicon Valley Bank. Die Spannungen "könnten dazu führen, dass die Banken ihre Kreditstandards verschärfen und Haushalte und Unternehmen vorsichtiger werden bei ihren Ausgaben".

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Trotz Anzeichen für eine Rezession hat die neuseeländische Notenbank die Zinsen abermals kräftig erhöht. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hob den Leitzins auf 5,25 Prozent von 4,75 Prozent an. Ökonomen hatten mit einer Erhöhung auf 5,00 Prozent gerechnet. Die australische Notenbank hatte am Vortag eine Zinspause eingelegt.

INNENPOLITIK USA

Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York wegen einer Schweigegeldaffäre könnte im Januar 2024 beginnen. Das sagte der zuständige Richter Juan Merchan am Dienstag bei der Anklageverlesung, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Trump wurde nach dem Gerichtstermin ohne Auflagen freigelassen.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,0 Millionen Barrel nach minus 5,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

NIEDERLANDE

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol soll es zugunsten von Umwelt- und Lärmschutz bald keine Privat- und Nachtflüge mehr geben. Flugzeuge sollen zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr morgens nicht mehr abheben dürfen und Landungen erst ab 05.00 Uhr möglich sein, wie Flughafen-Chef Ruud Sondag am Dienstag mitteilte. Die Änderungen sollen demnach zwischen 2025 und 2026 eingeführt werden.

SHOP APOTHEKE

hat im ersten Quartal von einer anziehenden Nachfrage profitiert. Der Umsatz legte kräftig zu, auch konnte die Muttergesellschaft der Online-Apotheke Docmorris weitere Kunden hinzugewinnen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 22 Prozent auf 371 Millionen Euro. Dies sei die höchste Wachstumsrate seit dem ersten Quartal 2021, so Shop Apotheke. Die Zahl der aktiven Kunden legte um 0,4 Prozent zu. Den vollständigen Bericht für das erste Quartal wird die Shop Apotheke Europe am 2. Mai veröffentlichen.

GRENKE

Das Leasingunternehmen ist gut in das neue Jahr gestartet. Grenke steigerte sein Leasingneugeschäft dank eines starken Wachstums in Großbritannien und Finnland um 22,2 Prozent auf 610,2 Millionen Euro. Es war nach Unternehmensangaben das sechste Quartal in Folge mit einem deutlich zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

MORPHOSYS

erwartet nun bereits Ende 2023 "Topline-Ergebnisse" der Phase-3-Studie mit Pelabresib bei Myelofibrose, einer Form der chronischen Leukämie. Das Unternehmen hatte einer früheren Mitteilung zufolge bisher Anfang 2024 mit entsprechenden Daten gerechnet. Pelabresib wird derzeit zur Behandlung von Myelofibrose untersucht und wurde noch nicht von einer Zulassungsbehörde geprüft oder zugelassen.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller hat die Ausgabe von grünen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von etwa 350 Millionen Euro beschlossen. Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Kupon zwischen 3,75 und 4,25 Prozent angeboten. Mit dem Nettoemissionserlös sollen qualifizierte grüne Projekten finanziert werden.

ARCELORMITTAL

erhält von der spanischen Regierung einen Zuschuss in Höhe von 450 Millionen Euro für sein Kreislauf-Wasserstoff-Projekt in Gijon im Norden des Landes. Im Rahmen dieses Projekts soll Erdgas beim Stahlherstellungsprozess schrittweise durch Wasserstoff ersetzt werden. Die Anlage soll bis Ende 2025 in Betrieb genommen werden und einen von zwei Hochöfen an dem Standort ersetzen.

INTESA SANPAOLO

will auch im Ausland stärker wachsen und setzt dabei vor allem auf organisches Wachstum. Marco Elio Rottigni, Chef der Sparte International Subsidiary Banks (ISBD) schließt Akquisitionen zwar nicht grundsätzlich aus. Sie seien aber noch nicht zentraler Bestandteil der Strategie, berichtet die Börsen-Zeitung.

THOMSON REUTERS

Der Medienkonzern verkauft die Mehrheit an seinem Geschäft für Business-Management-Lösungen Elite an die Private-Equity-Gesellschaft TPG. Die Transaktion bewertet Elite mit 500 Millionen US-Dollar. Sie werde es dem Geschäftsbereich ermöglichen, fokussierter zu arbeiten, um Wachstum voranzutreiben. Weitere finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal erwartet.

GENERAL MOTORS

Rund 5.000 Mitarbeiter des US-Autokonzerns haben nach Aussage von Finanzvorstand Paul Jacobson das Abfindungsangebot vom vergangenen Monat angenommen. Laut Jacobson wird GM dadurch jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar einsparen können.

JOHNSON & JOHNSON

will mit einem Milliardenbetrag die zahlreichten Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders beilegen. Der US-Konzern hat vorgeschlagen, den Tausenden von Klägern mindestens 8,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

