ams Osram gibt Vollzug des Verkaufs des Geschäftsbereichs Digital Systems in Europa und Asien an Inventronics bekannt Arcelormittal erhält von der spanischen Regierung einen Zuschuss von 450 Mio Euro für sein Kreislauf-Wasserstoff-Projekt Intesa Sanpaolo will auch im Ausland stärker wachsen und setzt dabei vor allem auf organisches WachstumNexans - Invexans Ltd verkauft rund 4,2 Mio Aktien Chef von JPMorgan Chase: "Die Krise ist noch nicht vorbei, und selbst wenn, wird sie noch jahrelang Auswirkungen haben" Bauer AG blickt auf ein herausforderndes Jahr 2022 zurück Grenke steigert Leasingneugeschäft erneut deutlich Morphosys will Daten zu Hoffnungsträger-Medikament früher vorlegen Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350 Mio Euro Shop ...

