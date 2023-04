DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (inklusive Hongkong) ruht der Börsenhandel wegen des Qingming-Fests.

TAGESTHEMA

Trotz Anzeichen für eine Rezession hat die neuseeländische Notenbank die Zinsen abermals kräftig erhöht. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hob den Leitzins auf 5,25 Prozent von 4,75 Prozent an. Ökonomen hatten mit einer Erhöhung auf 5,00 Prozent gerechnet. Die australische Notenbank hatte am Vortag eine Zinspause eingelegt. Die RBNZ betont seit Monaten, dass sie bereit sei, eine Rezession in Kauf zu nehmen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Der Verbraucherpreisindex stieg 2022 stärker als erwartet auf 7,2 Prozent. Das BIP sank im Schlussquartal um 0,6 Prozent. "Die Nachfrage wächst weiterhin signifikant schneller als die Angebotskapazität der Wirtschaft, womit der Druck auf die Inflation aufrechterhalten wird", teilte die RBNZ mit. Die überraschend falkenhafte Entscheidung bedeute, dass die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert, sagte Ökonom Abhijit Surya von Capital Economics.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +210.000 Stellen zuvor: +242.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -69,10 Mrd. USD zuvor: -68,29 Mrd. USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 53,8 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 50,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,3 Punkte zuvor: 55,1 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.127,75 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.216,50 -0,0% Nikkei-225 27.792,94 -1,7% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.493,64 +0,5% Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.231,50 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während die chinesischen Börsen wegen eines Feiertages geschlossen sind, können sich die übrigen Handelsplätze für keine klare Richtung entscheiden. Die Nachrichtenlage spricht eher gegen den Kauf von Aktien. Zum einen befeuern aktuelle Wirtschaftsdaten die Konjunktursorgen in den USA. Gleichzeitig erhöhen Notenbanken im Kampf gegen die Inflation weiter die Zinsen. So hat die neuseeländische Zentralbank ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben und damit etwas deutlicher als erwartet. Steigende Zinsen und maue Wirtschaftsdaten passten eigentlich nicht zusammen, heißt es. Besonders deutlich wird dies in Japan, der feste Yen, der nach den schwachen US-Daten deutlich anzog, belastet. Neben Exportwerten verlieren auch Bankenwerte recht stark, Händler verweisen auf gesunkene US-Marktzinsen. In Südkorea steigt der Kospi dagegen. Der Markt setze auf eine wirtschaftliche Erholung in China und blende die schwachen US-Daten etwas aus, heißt es. Nach soldien Absatzzahlen ziehen Hyundai Motor und Kia um 1,2 bzw. 1,3 Prozent an. Der australische S&P/ASX-200 zeigt sich mit einem kleinen Abschlag. Wie in Japan drücken die mauen Konjunkturaussichten in den USA. Auch die unerwartet hohe Zinserhöhung in Neuseeland löst keine Kaufimpulse aus.

US-NACHBÖRSE

Johnson & Johnson zogen um 3,1 Prozent an. Der US-Konzern will mit einem Milliardenbetrag zahlreiche Klagen beilegen und mindestens 8,9 Milliarden US-Dollar zahlen (siehe unten). Walmart hat seinen vorsichtigen Jahresausblick aus dem Februar bekräftigt. CEO Doug McMillon sprach aber von Unsicherheiten. Der Kurs verlor 0,5 Prozent. Leonardo DRS (+6,5%) hat mehrere Aufträge von der US-Marine gewonnen. Smart Global Holdings (-4,4%) rutschte im abgelaufenen Quartal in die Verlustzone und verbuchte zudem gesunkene Umsätze.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.402,38 -0,6% -198,77 +0,8% S&P-500 4.100,60 -0,6% -23,91 +6,8% Nasdaq-Comp. 12.126,33 -0,5% -63,13 +15,9% Nasdaq-100 13.100,08 -0,4% -48,28 +19,8% Di. Mo. Umsatz NYSE (Aktien) 912,2 Mio 940,7 Mio Gewinner 911 1.548 Verlierer 2.087 1.481 Unverändert 125 105

Leichter - Enttäuschende Wirtschaftsdaten schürten Konjunktursorgen. Die Auftragseingänge der Industrie waren etwas stärker zurückgegangen als ohnehin befürchtet. Zudem sank die Zahl der offenen Stellen überraschend deutlich auf den niedrigsten Stand seit 21 Monaten. Das könnte ein negatives Signal für den März-Arbeitsmarktbericht sein, der am Freitag veröffentlicht wird. Den schwächsten Sektor stellten Energiewerte mit durchschnittlichen Verlusten von 1,7 Prozent. Hier wurden nach der Vortagesrally Gewinne mitgenommen. Ansonsten trennten sich Anleger mit den aufkeimenden Rezessionssorgen von Konjunkturzyklikern wie etwa Caterpillar (-5,4%). Am übrigen Markt brachen Virgin Orbit um 23,2 Prozent ein. Nach dem gescheiterten Raketenstart im Januar ist die Gesellschaft insolvent. Bei AMC Entertainment gab die Aktie um 23,5 Prozent nach. Der Kinobetreiber hatte einem Vergleich zugestimmt, der sich auf einen Rechtsstreit mit Aktionären über eine Aktienumwandlung bezog. Die Bedingungen des Vergleichs machten den Weg frei für den Vorschlag, AMC-Vorzüge in Stammaktien zu wandeln - zusammen mit einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 und der Möglichkeit, mehr Aktien zu verkaufen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,85 -12,0 3,97 -57,4 5 Jahre 3,39 -11,3 3,50 -61,0 7 Jahre 3,38 -8,7 3,47 -58,7 10 Jahre 3,35 -6,9 3,42 -53,3 30 Jahre 3,60 -3,4 3,63 -37,0

Konjunktursorgen trieben die Anleger an den Rentenmarkt, wo die Renditen nach einer zwischenzeitlichen Erholung wieder fielen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:42 Uhr % YTD EUR/USD 1,0956 +0,0% 1,0955 1,0905 +2,4% EUR/JPY 144,14 -0,1% 144,32 144,66 +2,7% EUR/GBP 0,8772 +0,1% 0,8763 0,8777 -0,9% GBP/USD 1,2489 -0,1% 1,2502 1,2424 +3,3% USD/JPY 131,55 -0,1% 131,74 132,66 +0,3% USD/KRW 1.309,67 -0,2% 1.312,19 1.314,94 +3,8% USD/CNY 6,8798 0% 6,8798 6,8815 -0,3% USD/CNH 6,8690 -0,1% 6,8790 6,8828 -0,9% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8494 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,6737 -0,5% 0,6768 0,6769 -1,1% NZD/USD 0,6345 +0,5% 0,6312 0,6309 -0,1% Bitcoin BTC/USD 28.604,40 +1,4% 28.221,98 28.009,13 +72,3%

Der Dollar-Index gab nach den enttäuschenden US-Daten um 0,5 Prozent nach. "Der Devisenmarkt sorgt sich zunehmend um die US-Konjunktur", so Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Nach den jüngsten Finanzmarktturbulenzen bleibe Unsicherheit über die Frage, inwieweit die Kreditvergabe in den USA negativ beeinflusst werden könnte, was eine Abkühlung der Konjunktur verstärke. Sollten sich die Anzeichen dafür verstärken, dürfte sich der Markt zunehmend in seiner Annahme bestätigt sehen, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Der neuseeländische Dollar springt in der Nacht zum Mittwoch nach der unerwartet hohen Zinserhöung auf die höchsten Stände seit Mitte Februar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,04 80,71 +0,4% +0,33 +0,7% Brent/ICE 85,33 84,94 +0,5% +0,39 +0,6%

Die Ölpreise traten nach der Vortagesrally mit den Förderkürzungen der Opec mehr oder weniger auf der Stelle. Die US-Sorte WTI notierte zum Settlement 0,4 Prozent höher. Nach den enttäuschenden Konjunkturdaten vom Dienstag überwogen nun allerdings wieder Nachfragesorgen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.024,44 2.020,41 +0,2% +4,03 +11,0% Silber (Spot) 25,01 25,03 -0,1% -0,02 +4,3% Platin (Spot) 1.025,38 1.022,00 +0,3% +3,38 -4,0% Kupfer-Future 3,96 3,97 -0,3% -0,01 +3,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verzeichnete regen Zulauf. Neben den fallenden Anleiherenditen stützte der schwächere Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen verbilligte. Die Feinunze verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 2.021 Dollar - den höchsten Stand seit etwa einem Jahr. Das Rekordhoch von etwa 2.075 Dollar aus dem Jahr 2020 rückte in greifbare Nähe.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-GELDPOLITIK

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, geht davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen noch weiter erhöhen muss, um die Inflation zu senken. "In meiner Modellprojektion bewegt sich die Geldpolitik dieses Jahr weiter ins restriktive Territorium, um die Inflation auf einen Pfad Richtung 2 Prozent zu bringen", sagte Mester. Sie sieht den Leitzins bei über 5 Prozent.

US-INNENPOLITIK

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Schweigegeldaffäre in 34 Punkten wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt worden. Trump plädierte bei der Anklageverlesung in einem New Yorker Strafgericht in allen Punkten auf nicht schuldig. Der 76-jährige Republikaner kam anschließend ohne Auflagen frei. Bei einer Rede vor Anhängern in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago bezeichnete Trump die Anklage als "Beleidigung unseres Landes". Ein Prozess könnte nach Angaben von Richter Juan Merchan im Januar 2024 beginnen.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,3 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 6,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,0 Millionen Barrel nach minus 5,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise März +7,6% gg Vorjahr (PROG +8,0%)

Verbraucherpreise Kernrate März +8,0% gg Vorjahr

INFLATION THAILAND

Verbraucherpreise März +2,83% gg Vorjahr (PROG +3,2%)

JOHNSON & JOHNSON

will mit einem Milliardenbetrag die zahlreichten Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders beilegen. Der US-Konzern hat vorgeschlagen, den Tausenden von Klägern mindestens 8,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Der Konzern teilte weiter mit, dass die von ihm gegründete LTL Management LLC erneut einen Insolvenzantrag gestellt habe, um die Genehmigung für den Plan einzuholen, die Zahlungen über einen Zeitraum von 25 Jahren zu leisten.

OPENAI / CHATGPT

Kanada hat eine Untersuchung zum US-Unternehmen OpenAI eröffnet, das hinter dem Chatbot ChatGPT steht. Die Untersuchung sei infolge einer Beschwerde über die mutmaßliche "Sammlung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten ohne Zustimmung" eingeleitet worden, erklärte das Büro des kanadischen Datenschutzbeauftragen. ChatGPT erstellt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Texte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2023 02:03 ET (06:03 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.